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09:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Ассистентский дубль и гол Месси принесли Аргентине выход в полуфинал Кубка Америки

В Гоянии (Бразилия) на стадионе «Олимпико Педро Лудовико» состоялась встреча ¼ финала между сборными Аргентины и Эквадора, которая завершилась победой номинальных хозяев поля со счётом 3:0.

Аргентина
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Источник: AP 2021

Счёт в матче был открыт на 40-й минуте аргентинским полузащитником Родриго Де Паулем, а результативную передачу на свой счёт записал Лионель Месси. На 84-й минуте отличиться удалось и форварду сборной Аргентины Лаутаро Мартинесу, голевая передача вновь на счету Месси. Уже в добавленное время отличиться удалось и самому Лионелю, установив окончательный счёт — 3:0.

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Отметим, что на 90-й минуте VAR отменил пенальти в пользу сборной Аргентины, а спустя две минуты арбитр с помощью VAR определил грубый фол защитника Эквадора Пьетро Инкапье, который был наказан красной карточкой.

Таким образом, Аргентина в полуфинале Кубка Америки — 2021 встретится с Колумбией, которая в серии пенальти обыграла Уругвай (0:0, 4:2).

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Матч пройдёт в ночь на среду, 7 июля. Начало — в 4:00 мск.

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