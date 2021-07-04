Ассистентский дубль и гол Месси принесли Аргентине выход в полуфинал Кубка Америки

Счёт в матче был открыт на 40-й минуте аргентинским полузащитником Родриго Де Паулем, а результативную передачу на свой счёт записал Лионель Месси. На 84-й минуте отличиться удалось и форварду сборной Аргентины Лаутаро Мартинесу, голевая передача вновь на счету Месси. Уже в добавленное время отличиться удалось и самому Лионелю, установив окончательный счёт — 3:0.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/1fNQP597qkM" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что на 90-й минуте VAR отменил пенальти в пользу сборной Аргентины, а спустя две минуты арбитр с помощью VAR определил грубый фол защитника Эквадора Пьетро Инкапье, который был наказан красной карточкой.

Таким образом, Аргентина в полуфинале Кубка Америки — 2021 встретится с Колумбией, которая в серии пенальти обыграла Уругвай (0:0, 4:2).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/pZQVAf3yBRc" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.