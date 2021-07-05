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10:38 (мск), источник: Lenta.Ru

«Это было чудо» Как болельщик с трибуны вышел на поле в составе сборной Аргентины и забил бразильцам

Кубок Америки по футболу, который стартовал 13 июня, — турнир с богатой историей. В 1916 году во время матча с Бразилией аргентинцы недосчитались игрока и взяли в состав болельщика. Он вышел и забил. «Лента.ру» в партнерстве с букмекерской компанией Winline разбиралась, что помогло Хосе Лагуне использовать шанс.

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Кубок Америки по футболу, который стартовал 13 июня, — турнир с богатой историей, полной любопытных моментов. Так, в 1916 году во время матча с Бразилией аргентинцы недосчитались игрока и бросили клич на трибуны. Среди болельщиков оказался никому не известный Хосе Мануэль Лагуна. Он вызвался помочь сборной, переоделся и уже на десятой минуте поразил ворота соперника. Это принесло ему славу и позволило в дальнейшем построить не только футбольную, но и завидную тренерскую карьеру. «Лента.ру» в партнерстве с букмекерской компанией Winline вспомнила историю Лагуны — человека, оказавшегося в нужное время в нужном месте и сумевшего по максимуму использовать этот подарок судьбы.

Вместо звезды

Впервые чемпионат Южной Америки состоялся в 1916 году (Кубком Америки турнир называется с 1975 года — прим. «Ленты.ру»). Принимал его аргентинский Буэнос-Айрес. Кроме хозяев в соревновании участвовали еще три команды: Бразилия, Уругвай и Чили. Проходил турнир в формате группового этапа, команды встречались между собой по разу. Два очка начислялось за победу, одно — за ничью и ноль — за поражение.

В первых двух матчах были разгромлены чилийцы. Со счетом 4:0 их обыграли уругвайцы, а на шесть мячей от Аргентины они смогли ответить только одним голом. Победить Бразилию «красная команда» также не смогла (1:1) и автоматически лишилась шансов на победу. Бразильцы казались вероятными бронзовыми призерами, а вот выбрать фаворита из оставшихся двух участников было трудно. Уругвай и Аргентина были крепкими и очень организованными командами. Альбиселесте, кстати, представили самый длинный заявочный лист — 23 игрока, трое из которых были вратарями.

Правда, нужно учитывать, что не все, указанные в заявке, были готовы играть постоянно. Футбол в начале прошлого века не был профессиональным занятием, поэтому у многих спортсменов была основная работа. Так и получилось, что перед встречей с Бразилией у аргентинцев не оказалось нападающего — никто из них не пришел на игру, а главной потерей стало отсутствие Альберто Охако. Форвард был одной из звезд сборной, четырежды лучшим бомбардиром национального чемпионата, главной надеждой «Расинга» из Авельянеды — самого титулованного на тот момент аргентинского клуба.

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Встал вопрос: кем играть в атаке? Аргентинцы, как пишет издание Apuntes de Rabona, посовещались в раздевалке и решили обратиться за помощью к трибунам. Был нужен человек, который имел бы хоть какое-то представление об игре и готов был бы подтвердить личность документом. Это был звездный час Хосе Мануэля Лагуны.

Из клуба в клуб

Лагуна родился 7 февраля 1885 года на севере Аргентины. Он был темнокожим. С детства пристрастился к футболу, днями напролет гонял мяч во дворе. Хотя шансов пробиться в чемпионы в силу разных обстоятельств у Хосе было не много, он не отчаивался и твердо решил связать жизнь со спортом. Подростком Лагуна перебрался в Буэнос-Айрес в футбольную школу Луппиенс, на базе которой был основан атлетический клуб Hurricane. Там выяснилось, что у Хосе есть задатки не только футболиста, но и менеджера. И в кабинете он порой добивался куда больших успехов, чем на поле.

Аргентинец искал клубу спонсоров. В частности, он работал над тем, чтобы убедить Хорхе Ньюбери, известного авиатора, спортсмена, ученого и политика, оказать поддержку Hurricane. Как — неизвестно, но своей цели Лагуна достиг. Инвестиции Ньюбери послужили для клуба мощным толчком. Ньюбери стал почетным партнером организации и помогал ей на протяжении еще очень многих лет.

В 1911 году Хосе, который максимально комфортно чувствовал себя в нападении, но мог при необходимости встать и на ворота, стал игроком «Насьональ де Флореста». Статистика его выступлений не сохранилась. Однако, судя по всему, показывал он себя неплохо, раз в 1912-м перебрался в знаменитый «Индепендьенте». В первом же сезоне в семи матчах он забил четыре мяча.

Наиболее известные прозвища Лагуны — Черный и Завоеватель.

В 1914-м Лагуна присоединился к «Уракану» — клубу менее известному и титулованному, зато очень нуждающемуся в собственной звезде. Хосе за такую вполне сходил, но это ставило крест на его мечте сыграть за сборную — для выступлений за сборную футболистов обычно не искали в клубах, подобных «Уракану». К тому же, по воспоминаниям современников, Лагуна не был выдающимся форвардом — его уровень как раз соответствовал средней по статусу команде.

Однако летом 1916-го Хосе примерил-таки футболку национальной команды.

Кто из вас умеет играть в футбол?

Итак, перед матчем с Бразилией, хватаясь за соломинку, аргентинцы обратились к трибунам: кто может помочь, выйти центральным форвардом? Кто хотя бы иногда играет и знает, что такое футбол, не только в теории? Лагуна, пришедший поддержать команду в компании друзей, не сомневался ни секунды и сразу же направился к полю.

Я всегда мечтал играть за сборную.
Хосе Лагуна

В раздевалке он рассказал, что играет за «Уракан», добавил, что имеет неплохую статистику, а еще, что в грядущем матче будет биться до конца. Ему выдали форму, он быстро размялся и заявил, что готов. «Это было наше спасение. Нет, это было чудо», — вспоминали очевидцы.

Со стартовым свистком аргентинцы бросились в атаку. Лагуна постоянно брал на себя инициативу, и товарищи по команде, оценив это, решили играть на него. И каково же было удивление всех присутствующих (за матчем на стадионе ХЭБА наблюдали 20 тысяч зрителей — прим. «Ленты.ру»), когда на 10-й минуте Хосе загнал мяч в сетку ворот. Полчаса назад он пришел на стадион поболеть за сборную страны, а теперь стал автором гола в ворота Бразилии! Даже звучит невероятно!

На 23-й минуте бразильцы ответили точным ударом Маноэла Аленкара, но больше голов стадион ХЭБА не видел — 1:1.

На турнире альбиселесте завоевали серебро (победить удалось только чилийцев — с уругвайцами, как и с бразильцами, аргентинцы разошлись ничьей). Чемпионом стал Уругвай, Бразилия заняла третье место. Лагуна, разумеется, официально значится призером турнира. Тот гол вообще сделал из него звезду. Теперь для него были открыты двери в любые клубы.

Известный тренер

Несмотря на популярность, в «Уракане» Хосе играл еще восемь лет, вплоть до 1924-го. Согласно официальной статистике, в 113 матчах он отличился 59 раз. Болельщики до сих пор помнят достижения футболиста, он остается одной из легенд клуба. В 1925-м Лагуна перебрался в «Олимпию» из Парагвая, однако заиграть там так и не смог и вскоре завершил карьеру. Футболиста, но не тренера. Ведь тренировать он начал еще в 1921 году, параллельно с игровой деятельностью. Первым местом работы стала сборная Парагвая.

Лагуна вошел в историю команды как первый иностранный тренер. Дебютом Лагуны у руля гуарани стал чемпионат Южной Америки-1921. Соревнования проходили в Аргентине. Для сборной, которая, кстати, ранее не участвовала в турнире, все сложилось относительно удачно. В стартовом матче парагвайцы победили уругвайцев (2:1), затем проиграли аргентинцам и бразильцам с одинаковым счетом — 0:3. При этом Аргентина в итоге заняла первое место, а Бразилия — второе. Парагвайцы стали третьими.

Хосе, тем не менее, уволили, поставив на его место Мануэля Флейтас Солича. В сборную Лагуна вернулся спустя восемь лет, и с тех пор его долго не отпускали. На чемпионате Южной Америки-1929 Парагвай стал вторым, уступив только Аргентине. В группе были повержены Уругвай и Перу. Причем лучшим бомбардиром турнира с пятью мячами стал футболист из команды Лагуны — Аурелио Гонсалес.

На первом чемпионате мира, который состоялся в 1930 году в Уругвае, Парагвай не сумел выйти из группы (в группе с парагвайцами оказались США и Бельгия). В плей-офф попадала только одна команда, так что необходимо было побеждать в обоих матчах. Гуарани уступили США (0:3), победили Бельгию (1:0) и оказались вторыми. Однако теперь отправлять Лагуну в отставку никто не спешил. Ему очень доверяли.

В 1945 году Хосе покинул команду по собственной инициативе. Чем он занимался после, история умалчивает. Он ни разу не появился на публике, хотя его всюду звали — например, он получал приглашения на чемпионаты мира в качестве гостя.

Умер бывший футболист и тренер 1 февраля 1965 года в Асунсьоне. По неподтвержденным данным, причиной стала длительная и тяжелая болезнь. Но спустя много лет его имя все равно периодически всплывает в прессе. О нем пишут как об одном из самых отчаянных футболистов Аргентины, как об игроке, который спас команду в трудный момент, о человеке, который имел один шанс на миллион и сумел им воспользоваться.

Кубок Америки-2021 проходит в Бразилии. Сборная Аргентины в четвертьфинале победила Эквадор и за выход в финал поспорит с Колумбией. Встреча назначена на 7 июля, начало — в 04:00 по московскому времени.

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