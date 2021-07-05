Отказал «КраСаве». Казахстанский нападающий вернулся в «Кайрат» ради выступления в России
Казахстанский футболист Вячеслав Швырев продолжит карьеру в команде «Кайрат-Москва», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский футболист Вячеслав Швырев продолжит карьеру в команде «Кайрат-Москва», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Новый клуб, входящий в структуру «Кайрата», выступит в ПФЛ первенства России и будет базироваться в Подмосковье.
На днях Швырев покинул «Акжайык», за который выступал за правах аренды.
Ранее известный российский блогер и
Также на молодого игрока претендовал «Шахтер», который искал форварда.
Напомним, что 20-летний Швырев начинал карьеру в 2018 году в составе «Кайрата». На уровне КПЛ сыграл 28 матчей, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи. Является действующим игроком молодежной сборной Казахстана.