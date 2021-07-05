Отказал «КраСаве». Казахстанский нападающий вернулся в «Кайрат» ради выступления в России

Новый клуб, входящий в структуру «Кайрата», выступит в ПФЛ первенства России и будет базироваться в Подмосковье.

На днях Швырев покинул «Акжайык», за который выступал за правах аренды.

Ранее известный российский блогер и экс-футболист Евгений Савин в интервью рассказал, что хочет подписать Швырева для своей команды под названием «КраСава», которая также выступит в ПФЛ России.

Также на молодого игрока претендовал «Шахтер», который искал форварда.