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14:22 (мск), источник: Vesti.kz

Отказал «КраСаве». Казахстанский нападающий вернулся в «Кайрат» ради выступления в России

Казахстанский футболист Вячеслав Швырев продолжит карьеру в команде «Кайрат-Москва», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Кайрат
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Источник: ФК "Кайрат"

Новый клуб, входящий в структуру «Кайрата», выступит в ПФЛ первенства России и будет базироваться в Подмосковье.

На днях Швырев покинул «Акжайык», за который выступал за правах аренды.

Ранее известный российский блогер и экс-футболист Евгений Савин в интервью рассказал, что хочет подписать Швырева для своей команды под названием «КраСава», которая также выступит в ПФЛ России.

Также на молодого игрока претендовал «Шахтер», который искал форварда.

Напомним, что 20-летний Швырев начинал карьеру в 2018 году в составе «Кайрата». На уровне КПЛ сыграл 28 матчей, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи. Является действующим игроком молодежной сборной Казахстана.

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