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10:05 (мск), источник: Sports.Ru

Месси возглавил рейтинг претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal.com. Роналду остался 7-м

Сайт Goal.com обновил свой рейтинг претендентов на «Золотой мяч» по итогам 2021 года.

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Источник: AP 2021

Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси поднялся с 5-й строчки на вершину рейтинга, сместив с нее хавбека «Челси» и сборной Франции Нголо Канте (он теперь 3-й).

Второе место занимает Роберт Левандовски («Бавария», сборная Польши), четвертое — нападающий «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку, пятым стал Килиан Мбаппе («ПСЖ», сборная Франции).

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду свое положение не изменил — он седьмой.

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