Бразилия во 2-й раз подряд вышла в финал Кубка Америки и поборется за 10-й титул
Сборная Бразилии вышла в финал домашнего Кубка Америки, обыграв Перу (1:0). Таким образом, команда сыграет в финале турнира во 2-й раз подряд.
Бразилия
Перу
Бразильцы поборются за 10-й титул в истории. Ранее они побеждали в 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007 и 2019 годах, причем 5 турниров из 9 были выиграны дома.
Соперником «селесао» в финале будет победитель второго полуфинала, в котором сыграют сборные Аргентины и Колумбии.
Рекордом чемпионатов Южной Америки владеет сборная Уругвая (15 титулов), на втором месте Аргентина (14), Бразилия — третья.