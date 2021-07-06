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08:29 (мск), источник: Sports.Ru

Бразилия во 2-й раз подряд вышла в финал Кубка Америки и поборется за 10-й титул

Сборная Бразилии вышла в финал домашнего Кубка Америки, обыграв Перу (1:0). Таким образом, команда сыграет в финале турнира во 2-й раз подряд.

Бразилия
Перу
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Источник: AP 2021

Бразильцы поборются за 10-й титул в истории. Ранее они побеждали в 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007 и 2019 годах, причем 5 турниров из 9 были выиграны дома.

Соперником «селесао» в финале будет победитель второго полуфинала, в котором сыграют сборные Аргентины и Колумбии.

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Рекордом чемпионатов Южной Америки владеет сборная Уругвая (15 титулов), на втором месте Аргентина (14), Бразилия — третья.

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