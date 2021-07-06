У РФС появится координатор по развитию футбола. Это будет иностранец («РБ-Спорт»)

Руководство хочет, чтобы он выстроил систему подготовки резерва в стране, имел компетенции оценки уровня тренерской подготовки, оценки системы сборной страны.

Эта идея появилась после вылета сборной России с Евро-2020 на стадии группового этапа. Сейчас также обсуждается вопрос о том, кто должен возглавить национальную команду вместо Станислава Черчесова.