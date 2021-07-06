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10:21 (мск), источник: Sports.Ru

У РФС появится координатор по развитию футбола. Это будет иностранец («РБ-Спорт»)

В штате РФС появится должность координатора по развитию футбола. Как пишет «РБ-Спорт», речь идет о специалисте-иностранце, на которого планируется возложить обширные функции.

Россия
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Источник: РИА "Новости"

Руководство хочет, чтобы он выстроил систему подготовки резерва в стране, имел компетенции оценки уровня тренерской подготовки, оценки системы сборной страны.

Эта идея появилась после вылета сборной России с Евро-2020 на стадии группового этапа. Сейчас также обсуждается вопрос о том, кто должен возглавить национальную команду вместо Станислава Черчесова.

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