У РФС появится координатор по развитию футбола. Это будет иностранец («РБ-Спорт»)
В штате РФС появится должность координатора по развитию футбола. Как пишет «РБ-Спорт», речь идет о
Россия
В штате РФС появится должность координатора по развитию футбола. Как пишет «РБ-Спорт», речь идет о
Руководство хочет, чтобы он выстроил систему подготовки резерва в стране, имел компетенции оценки уровня тренерской подготовки, оценки системы сборной страны.
Эта идея появилась после вылета сборной России с Евро-2020 на стадии группового этапа. Сейчас также обсуждается вопрос о том, кто должен возглавить национальную команду вместо Станислава Черчесова.