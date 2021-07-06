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12:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Неймар заявил, что хочет сыграть с Аргентиной в финале Кубка Америки

Нападающий сборной Бразилии Неймар заявил, что хочет сыграть с Аргентиной в финале Кубка Америки.

Бразилия
Аргентина
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Источник: Reuters

«Я хочу встретиться с Аргентиной, буду болеть за нее в полуфинале, у меня много друзей в этой команде. А в финале Бразилия выиграет», — приводит AmericaTV слова Неймара.

Сегодня, 6 июля, Бразилия обыграла Перу (1:0) в полуфинале Кубка Америки. Второй финалист турнира определится по итогам матча Аргентина — Колумбия, который состоится 7 июля.

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