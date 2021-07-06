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14:47 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» объявил о переходе Жоао Пауло

«Кайрат» объявил о переходе бразильского нападающего Жоао Пауло, сообщает корреспондент Vesti.kz. Контракт с алматинским клубом подписан на 1,5 года.

Кайрат
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«Жоао Пауло да Силва Араужо родился 2 июня 1988 года в городе Натал (Бразилия). Амплуа — нападающий. Воспитанник футбольного клуба АБС. Профессиональную карьеру начал в 2007 году. Выступал за различные клубы Бразилии, Южной Кореи и Болгарии.

В 2019 году подписал контракт с шымкентским “Ордабасы”. За свою профессиональную клубную карьеру провел 314 матчей, в которых забил 101 гол и отдал 38 результативных передач», — говорится в сообщении.

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За «Ордабасы» 33-летний бразилец сыграл 72 матча, в которых забил 35 голов и отдал 15 результативных передач. В этом сезоне Жоао Пауло провел за шымкентцев 14 игр, забил восемь голов и отдал три ассиста.

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