«Кайрат» объявил о переходе Жоао Пауло

«Жоао Пауло да Силва Араужо родился 2 июня 1988 года в городе Натал (Бразилия). Амплуа — нападающий. Воспитанник футбольного клуба АБС. Профессиональную карьеру начал в 2007 году. Выступал за различные клубы Бразилии, Южной Кореи и Болгарии.



В 2019 году подписал контракт с шымкентским “Ордабасы”. За свою профессиональную клубную карьеру провел 314 матчей, в которых забил 101 гол и отдал 38 результативных передач», — говорится в сообщении.