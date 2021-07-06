Неймар обвинил арбитра полуфинала Кубка Америки в высокомерии

«Судья не может так себя вести. То, как он говорил и смотрел на игроков — неуважение по отношению ко всем футболистам. С первой секунды, как я к нему обратился, он был очень высокомерным. Об этом говорили все футболисты. Считаю, что это ненормально», — цитирует Неймара «Чемпионат» со ссылкой на AmericaTV.