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14:14 (мск), источник: Московский комсомолец

Неймар обвинил арбитра полуфинала Кубка Америки в высокомерии

Нападающий сборной Бразилии Неймар раскритиковал арбитра Роберто Тобара, обслуживавшего матч бразильцев с командой Перу в полуфинале Кубка Америки (1:0). По словам форварда, судья вел себя высокомерно.

Бразилия
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Источник: Reuters

«Судья не может так себя вести. То, как он говорил и смотрел на игроков — неуважение по отношению ко всем футболистам. С первой секунды, как я к нему обратился, он был очень высокомерным. Об этом говорили все футболисты. Считаю, что это ненормально», — цитирует Неймара «Чемпионат» со ссылкой на AmericaTV.

По словам форварда, что игроки обеих сборных жаловались на судейство Тобара. Неймар отметил, что арбитр полуфинала Кубка Америка может ошибаться, но не имеет права вести себя высокомерно.

Отметим, что сборная Бразилии вышла в финал Кубка Америки, где встретится с победителем матча Аргентина — Колумбия, который состоится в ночь на среду, 7 июля.

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