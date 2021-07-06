Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Италия
Испания
Футбол. Чемпионат Европы
2.07
Бельгия
Италия
12
Футбол. Чемпионат Европы
3.07
Чехия
Дания
12
Футбол. Чемпионат Европы
3.07
Украина
Англия
04
Футбол. Сборные
4.07
Мексика
Нигерия
40
Футбол. Чемпионат Европы
7.07
Англия
Дания
Все события
Фоторепортажи
45Украина обыграла Швецию и вышла в четвертьфинал
14Англия не пустила Украину в полуфинал ЧЕ
15:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: сборной Украины по пляжному футболу запретили участвовать в ЧМ в Москве

Украинская ассоциация футбола (УАФ) и Аcсоциация пляжного футбола Украины (АПФУ) запретили сборной Украины по пляжному футболу участвовать на чемпионате мира-2021, который будет проходить с 21 по 29 августа в Москве.

Украина
Наверх

Украинская ассоциация футбола (УАФ) и Аcсоциация пляжного футбола Украины (АПФУ) запретили сборной Украины по пляжному футболу участвовать в чемпионате мира-2021, который будет проходить с 21 по 29 августа в Москве, информирует Tribuna.com.

На прошлой неделе украинская сборная заняла второе место на европейском отборе к чемпионату мира в Португалии и стала одной из четырех команд от Европы, которые получили право сыграть на ЧМ.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее вице-президент АПФУ Владислав Ващук встречался со сборной Украины и обозначил цель для команды от руководства ассоциаций — добыть путевку на чемпионат мира в России. За это команде были обещаны призовые.

Чемпионат мира-2021 пройдет в Москве с 19 по 29 августа. В турнире примут участие 16 команд. Жеребьевка финальной стадии должна состояться 8 июля в Цюрихе.

Читайте также
 Легендарный боец проиграл Федору, его дочери выбежали на ринг и зарыдали. Что стало с этими девочками
«Луис Энрике хотел убить судью и Тассотти». 27 лет назад матч Италии и Испании завершился грандиозным скандалом
Английский эксперт: Россия не провалилась, а вернулась на место
В РФС составили шорт-лист потенциальных преемников Черчесова
«Барса» серьезно влипла. Клуб не сможет подписывать новчиков
«Локомотив» объявил о назначении экс-тренера «Лейпцига» Рангника
Манчини проэкзаменует Испанию: прогнозы на матчи Евро
ЦСКА готов начать переговоры по трансферу защитника «Интера»
Это провал УЕФА. В Италии недовольны выбором судьи на полуфинал
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь