Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Италия
Испания
00
Футбол. Чемпионат Европы
2.07
Бельгия
Италия
12
Футбол. Чемпионат Европы
3.07
Чехия
Дания
12
Футбол. Чемпионат Европы
3.07
Украина
Англия
04
Футбол. Сборные
4.07
Мексика
Нигерия
40
Футбол. Чемпионат Европы
7.07
Англия
Дания
Все события
Фоторепортажи
38Италия обыграла Бельгию и вышла в полуфинал
24Дания пробилась в полуфинал Евро
21:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Вице-президент Аcсоциации пляжного футбола: Мы отказываемся ехать на ЧМ, который можем выиграть

Вице-президент Аcсоциации пляжного футбола Украины Владислав Ващук высказался по поводу запрета сборной Украины участвовать в чемпионате мира-2021.

Украина
Наверх
Источник: AFP 2021

«Такое решение приняли на основании рекомендаций УАФ и Министерства молодежи и спорта Украины. Я только прилетел из Рима, это решили без меня, я в этом не участвовал. Относительно премиальных… Ребята не будут обижены, но суть же не в этом. Суть в том, что ребята боролись. Не могу понять, почему в спорт притягивают политику.

Нам сказали ехать. У нас отбор на ЧМ, нам не выигрывать? Проигрывать? Вообще не участвовать? Как ребят настраивать? Давайте тогда вообще пляжный футбол не будем развивать. У нас одна из лучших команд мира, а мы отказываемся ехать на ЧМ, который можем выиграть», — передает слова Ващука Tribuna.com.

Турнир состоится с 21 по 29 августа в Москве.

 Легендарный боец проиграл Федору, его дочери выбежали на ринг и зарыдали. Что стало с этими девочками
«Луис Энрике хотел убить судью и Тассотти». 27 лет назад матч Италии и Испании завершился грандиозным скандалом
Кто сменит Черчесова в сборной России — полный список кандидатов
Даниил Медведев не сумел выйти в четвертьфинал Уимблдона
Россию на Олимпиаде в Токио представят 335 спортсменов
Почему приход Рагника в «Локомотив» — разочарование
Италия — Испания в 1/2 финала Евро-2020 (онлайн-трансляция)
Соболенко впервые в карьере сыграет в полуфинале Уимблдона
УЕФА пригласил Эриксена и спасших его врачей на финал Евро-2020
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь