36-летний Лукас Подольски перешел в польский «Гурник»

Два последних сезона форвард провел в турецком «Антальяспоре». До этого он играл за «Виссел Кобе», «Галатасарай», «Интер», «Арсенал», «Баварию» и «Кельн».

В 2014 году Подольски в составе сборной Германии выиграл чемпионат мира. Всего он провел за национальную команду 130 матчей и забил 49 голов.