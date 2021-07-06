36-летний Лукас Подольски перешел в польский «Гурник»
Бывший нападающий «Баварии», «Арсенала» и сборной Германии Лукас Подольски будет играть в чемпионате Польши.
Бывший нападающий «Баварии», «Арсенала» и сборной Германии Лукас Подольски будет играть в чемпионате Польши.
36-летний футболист перешел в клуб «Гурник Забже», стороны подпишут контракт 8 июля.
Два последних сезона форвард провел в турецком «Антальяспоре». До этого он играл за «Виссел Кобе», «Галатасарай», «Интер», «Арсенал», «Баварию» и «Кельн».
В 2014 году Подольски в составе сборной Германии выиграл чемпионат мира. Всего он провел за национальную команду 130 матчей и забил 49 голов.