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21:51 (мск), источник: Sports.Ru

36-летний Лукас Подольски перешел в польский «Гурник»

Бывший нападающий «Баварии», «Арсенала» и сборной Германии Лукас Подольски будет играть в чемпионате Польши.

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Источник: AP 2021

36-летний футболист перешел в клуб «Гурник Забже», стороны подпишут контракт 8 июля.

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Два последних сезона форвард провел в турецком «Антальяспоре». До этого он играл за «Виссел Кобе», «Галатасарай», «Интер», «Арсенал», «Баварию» и «Кельн».

В 2014 году Подольски в составе сборной Германии выиграл чемпионат мира. Всего он провел за национальную команду 130 матчей и забил 49 голов.

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