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23:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

На Украине объяснили отказ от участия в ЧМ по пляжному футболу в Москве

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Ассоциация пляжного футбола Украины (АПФУ) посчитала, что организаторы чемпионата мира по пляжному футболу в Москве не смогут обеспечить безопасность спортсменам во время турнира, заявил первый вице-президент АПФУ Владислав Ващук.

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Источник: РИА "Новости"

Одиннадцатый чемпионат мира по пляжному футболу пройдет с 19 по 29 августа в Москве. Жеребьевка турнира состоится 8 июля в Цюрихе. Во вторник Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что сборная Украины приняла решение не приезжать на турнир. Ее место на чемпионате мира займет команда Швейцарии.

«АПФУ приняла решение о том, что Россия не может обеспечить безопасность для нашей команды на своей территории, поэтому поездка сборной на чемпионат мира невозможна», — цитирует Ващука сайт АПФУ.

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Ранее Ващук выступил в украинских СМИ с мнением, что сборной Украины не стоит отказываться от выступления на чемпионате мира.

«Пожалуйста, не нужно делать громких заголовков. Если АПФУ приняла решение о том, что сборная не едет на чемпионат мира, значит, в этом есть смысл. И я поддержу его, каким бы ни было мое личное мнение по этому вопросу. Понимаю, что такое игра в команде. Понимаю и разделяю политическую позицию федерации, но у меня есть своя точка зрения на спортивную составляющую», — отметил функционер.

«Да, мне больно и обидно за наших спортсменов. Мне очень жаль, что так сложилось. Боюсь представить, что чувствуют те, для кого этот чемпионат мира был, возможно, последним шансом, ведь возраст спортсмена очень короткий. Последний раз Украина выходила на чемпионат мира восемь лет назад. У нас сейчас сильная сборная как никогда, — продолжил Ващук. — АПФУ приняла решение в соответствии с рекомендациями министерств, организаций и ведомств Украины. Ассоциация пляжного футбола Украины — это не один человек. Любые решения здесь принимаются коллегиально. Мое мнение — всего лишь личное мнение».

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