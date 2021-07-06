На Украине объяснили отказ от участия в ЧМ по пляжному футболу в Москве

Одиннадцатый чемпионат мира по пляжному футболу пройдет с 19 по 29 августа в Москве. Жеребьевка турнира состоится 8 июля в Цюрихе. Во вторник Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что сборная Украины приняла решение не приезжать на турнир. Ее место на чемпионате мира займет команда Швейцарии.

«АПФУ приняла решение о том, что Россия не может обеспечить безопасность для нашей команды на своей территории, поэтому поездка сборной на чемпионат мира невозможна», — цитирует Ващука сайт АПФУ.

Ранее Ващук выступил в украинских СМИ с мнением, что сборной Украины не стоит отказываться от выступления на чемпионате мира.

«Пожалуйста, не нужно делать громких заголовков. Если АПФУ приняла решение о том, что сборная не едет на чемпионат мира, значит, в этом есть смысл. И я поддержу его, каким бы ни было мое личное мнение по этому вопросу. Понимаю, что такое игра в команде. Понимаю и разделяю политическую позицию федерации, но у меня есть своя точка зрения на спортивную составляющую», — отметил функционер.