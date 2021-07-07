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08:45 (мск), источник: Матч ТВ

Лионель Месси: «Это финал, которого мы все ждали»

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями после победы над Колумбией в полуфинале Кубка Америки.

Аргентина
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Источник: AP 2021

Он отдельно отметил вратаря своей команды Эмилиано Мартинеса, который стал героем послематчевой серии пенальти.

«Это финал, которого мы все ждали. Временами было сложно. Но у нас есть феноменальный вратарь! Мы доверяли ему. Теперь мы идем в финал», — сказал Месси.

Во время загрузки произошла ошибка.

После игры форвард сделал запись в Instagram, вновь похвалив Мартинеса.

«Горжусь и счастлив быть частью этой команды! Еще одна цель достигнута. Господь, спасибо, что продолжаешь дарить мне эти моменты. Идем за славой. [Эмилиано], нет слов, ты это заслужил, зверь!» — написал капитан аргентинцев.

В финале турнира Аргентина сыграет с командой Бразилии.

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