Лионель Месси: «Это финал, которого мы все ждали»
Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями после победы над Колумбией в полуфинале Кубка Америки.
Аргентина
Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями после победы над Колумбией в полуфинале Кубка Америки.
Он отдельно отметил вратаря своей команды Эмилиано Мартинеса, который стал героем послематчевой серии пенальти.
«Это финал, которого мы все ждали. Временами было сложно. Но у нас есть феноменальный вратарь! Мы доверяли ему. Теперь мы идем в финал», — сказал Месси.
После игры форвард сделал запись в Instagram, вновь похвалив Мартинеса.
«Горжусь и счастлив быть частью этой команды! Еще одна цель достигнута. Господь, спасибо, что продолжаешь дарить мне эти моменты. Идем за славой. [Эмилиано], нет слов, ты это заслужил, зверь!» — написал капитан аргентинцев.
В финале турнира Аргентина сыграет с командой Бразилии.