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12:56 (мск), источник: Чемпионат.com

«Аякс» не смог переиграть любительский клуб, в составе которого вышел габаритный вратарь

6 июля «Аякс» провёл товарищеский матч с любительским клубом «Квик '20». Встреча завершилась ничейным исходом — 1:1.

Аякс
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Источник: Reuters

В компенсированное к первому тайму время счёт открыл ганский полузащитник «Аякса» Мохаммед Кудус. Но 80-й минуте счёт сравнял Иззи Виверс. На 78-й минуте на поле появился габаритный вратарь «Квик '20» Сандер Вис. За отведённое ему время голкипер оставил свои ворота в неприкосновенности.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, в завершившемся сезоне «Аякс» стал 35-кратным чемпионом Нидерландов. Клуб досрочно отправил титул в свою копилку. Затем «Аякс» переплавил трофей в символические сувениры для болельщиков, которые не смогли присутствовать на матчах команды. Королевский футбольный союз Нидерландов вручил второй трофей в порядке исключения.

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