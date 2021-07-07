«Аякс» не смог переиграть любительский клуб, в составе которого вышел габаритный вратарь

В компенсированное к первому тайму время счёт открыл ганский полузащитник «Аякса» Мохаммед Кудус. Но 80-й минуте счёт сравнял Иззи Виверс. На 78-й минуте на поле появился габаритный вратарь «Квик '20» Сандер Вис. За отведённое ему время голкипер оставил свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, в завершившемся сезоне «Аякс» стал 35-кратным чемпионом Нидерландов. Клуб досрочно отправил титул в свою копилку. Затем «Аякс» переплавил трофей в символические сувениры для болельщиков, которые не смогли присутствовать на матчах команды. Королевский футбольный союз Нидерландов вручил второй трофей в порядке исключения.