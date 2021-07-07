Габриэл Жезус не сыграет в финале Кубка Америки. Его дисквалифицировали за жуткий фол

В начале второго тайма форвард в центре поля прыгнул за мячом, но в итоге попал ногой по лицу сопернику. За грубый фол Жезуса моментально удалили с поля. Из-за красной карточки Габриэл пропустил полуфинальную встречу с Перу (1:0).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/y3BvTdO7JYY" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщается на официальном сайте КОНМЕБОЛ, дисциплинарный комитет принял решение ужесточить наказание для Жезуса и дисквалифицировать его на два матча. Таким образом, игрок также пропустит финал Кубка Америки.