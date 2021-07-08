Стало известно, будут ли зрители на домашнем матча «Кайрата» в Лиге чемпионов

Ранее алматинский клуб обратился к правительству с просьбой разрешить на проведение домашней игры при полных трибунах.
В итоге, власти разрешили проведение матча с заполняемостью до 50 процентов от вместимости стадиона. «Кайрат» объявил о продаже билетов.
«Количество мест ограничено, так как разрешено 50 процентов заполнения стадиона. Всем зрителям необходимо скачать приложение ASHYQ и узнать заранее свой статус. Рассадка болельщиков на стадионе будет осуществляться с соблюдением социальной дистанции, а также при обязательном наличии медицинских масок», — говорится в сообщении клуба в Instagram.
Напомним, что ответный матч «Кайрат» — «Маакбаи» пройдет 14 июля на Центральном стадионе Алматы и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана.
Первая встреча состоялась в Хайфе и закончилась вничью 1:1.