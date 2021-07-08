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11:06 (мск), источник: Vesti.kz

Стало известно, будут ли зрители на домашнем матча «Кайрата» в Лиге чемпионов

Ответный матч между «Кайратом» и израильским «Маккаби» Хайфа в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдет со зрителями, сообщает корреспондент Vesti.kz.

КайратЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: ФК "Кайрат"

Ранее алматинский клуб обратился к правительству с просьбой разрешить на проведение домашней игры при полных трибунах.

В итоге, власти разрешили проведение матча с заполняемостью до 50 процентов от вместимости стадиона. «Кайрат» объявил о продаже билетов.

«Количество мест ограничено, так как разрешено 50 процентов заполнения стадиона. Всем зрителям необходимо скачать приложение ASHYQ и узнать заранее свой статус. Рассадка болельщиков на стадионе будет осуществляться с соблюдением социальной дистанции, а также при обязательном наличии медицинских масок», — говорится в сообщении клуба в Instagram.

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Напомним, что ответный матч «Кайрат» — «Маакбаи» пройдет 14 июля на Центральном стадионе Алматы и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана.

Первая встреча состоялась в Хайфе и закончилась вничью 1:1.

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