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13:07 (мск), источник: Vesti.kz

Лидер «Кайрата» оценил старт в Лиге чемпионов и шансы на выход в следующий раунд

Полузащитник алматинского «Кайрата» Небойша Косович поделился впечатлениями от гостевого матча с израильским «Маккаби» из Хайфа в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и озвучил задачу на ответную встречу в Алматы.

Кайрат
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«Это была действительно непростая игра с сильным соперником и очень жаркой погодой. Но, я думаю, мы показали, что можем играть с ними и выйти в следующий раунд. У нас были шансы, и мы должны были их использовать.

Теперь мы будем играть дома, на нашем стадионе. Нам необходимо быть мысленно сосредоточенными, физически готовыми и бежать за каждым мячом все 90 минут. Нам нужно быть единой командой. Если мы будем вместе при поддержке наших болельщиков, то нас обязательно ждет успех!» — цитирует Косовича пресс-служба алматинского клуба.

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Напомним, первый матч между «Маккаби» и «Кайратом» прошел 7 июля в Хайфе и закончился вничью 1:1. Ответная игра пройдет 14 июля в Алматы со зрителями В домашнем матче «Кайрат» сможет рассчитывать на двух новичков — нападающего Жоао Пауло и защитника Яна Вороговского.

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