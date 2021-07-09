Лидер «Кайрата» оценил старт в Лиге чемпионов и шансы на выход в следующий раунд

«Это была действительно непростая игра с сильным соперником и очень жаркой погодой. Но, я думаю, мы показали, что можем играть с ними и выйти в следующий раунд. У нас были шансы, и мы должны были их использовать.



Теперь мы будем играть дома, на нашем стадионе. Нам необходимо быть мысленно сосредоточенными, физически готовыми и бежать за каждым мячом все 90 минут. Нам нужно быть единой командой. Если мы будем вместе при поддержке наших болельщиков, то нас обязательно ждет успех!» — цитирует Косовича пресс-служба алматинского клуба.