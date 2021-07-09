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17:45 (мск), источник: Sports.Ru

Неймар о Кубке Америки: Всегда мечтал сыграть в таком финале. У Аргентины есть Месси, величайший игрок, что я видел. Неплохо для фильма в конце моей карьеры

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар высказался о предстоящем финале Кубка Америки с Аргентиной.

Аргентина
Бразилия
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Источник: Reuters
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«У нас есть все для победы. Я думаю только о победе. Я всегда мечтал сыграть в таком финале. Любой, кто любит футбол, ждет, что в финале Кубка Америки будут играть Бразилия и Аргентина. Потому что это две великие команды, выиграли множество титулов, из-за игроков, что играли за сборные, и тех, кто выступает за них сейчас.

У Аргентины есть один из лучших игроков, Месси. Думаю, это неплохо подойдет для фильма в конце моей карьеры. Я всегда говорил, что Месси — величайший игрок, что я видел, и отличный друг. Но мы в финале, сейчас мы соперники, и я хочу выиграть. Я хочу взять этот титул, он станет первым для меня.

Когда твой друг становится соперником, трудно забыть о дружбе. Но даже когда играешь с друзьями, хочешь победить. Сейчас все будет так же. Я здесь, чтобы победить, и я уверен, что Месси тоже сделает все возможное для победы», — сказал бразилец.

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