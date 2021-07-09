Финал Кубка Америки по футболу пройдет со зрителями
Мэрия
Встреча состоится в
«Изначально организаторы просили префектуру разрешить заполнить трибуны наполовину, но мы посчитали это невозможным. Разрешено [задействовать] 10% мест каждого из секторов, чтобы избежать скоплений людей», — приводит портал комментарий руководителя городского управления здравоохранения Даниэла Соранца.
Чиновник также пояснил, что будет организовано предварительное тестирование публики на коронавирусную инфекцию, а пространство на трибунах разметят так, чтобы расстояние между зрителями составляло не менее двух метров.
Как ожидается, попасть на стадион «Маракана» смогут порядка 7,8 тыс. человек. По информации издания Gauchaz, Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) приняла решение распределить часть пригласительных билетов среди спонсоров турнира. По 2,2 тыс. билетов выделят для национальных футбольных ассоциаций Бразилии (CBF) и Аргентины (AFA). Аргентинское генконсульство поможет распределить пригласительные по квоте AFA среди проживающих в
Кроме того, в продажу поступят 150 билетов на
Изначально Кубок Америки, который перенесли с 2020 года