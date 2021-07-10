Колумбия вырвала победу у Перу в матче за 3-е место Кубка Америки
Сборная Колумбии заняла 3-е место на Кубке Америки-2021. Колумбийцы переиграли Перу (3:2).
Колумбия
Перу
В конце первого тайма перуанцы вышли вперед благодаря голу Йосимара Йотуна. После перерыва Хуан Куадрадо сравнял счет. На 66-й минуте Луиш Диас забил второй гол колумбийцев, но Джонатан Лападула сумел вернуть равновесие. На 4-й добавленной минуте все тот же Диас оформил дубль и принес своей сборной победу.
В финале турнира сыграют сборные Бразилии и Аргентины. Матч состоится в воскресенье, 11 июля, и начнется в 3.00 по московскому времени.