Колумбия вырвала победу у Перу в матче за 3-е место Кубка Америки

В конце первого тайма перуанцы вышли вперед благодаря голу Йосимара Йотуна. После перерыва Хуан Куадрадо сравнял счет. На 66-й минуте Луиш Диас забил второй гол колумбийцев, но Джонатан Лападула сумел вернуть равновесие. На 4-й добавленной минуте все тот же Диас оформил дубль и принес своей сборной победу.