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09:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Колумбия вырвала победу у Перу в матче за 3-е место Кубка Америки

Сборная Колумбии заняла 3-е место на Кубке Америки-2021. Колумбийцы переиграли Перу (3:2).

Колумбия
Перу
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Источник: AFP 2021

В конце первого тайма перуанцы вышли вперед благодаря голу Йосимара Йотуна. После перерыва Хуан Куадрадо сравнял счет. На 66-й минуте Луиш Диас забил второй гол колумбийцев, но Джонатан Лападула сумел вернуть равновесие. На 4-й добавленной минуте все тот же Диас оформил дубль и принес своей сборной победу.

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В финале турнира сыграют сборные Бразилии и Аргентины. Матч состоится в воскресенье, 11 июля, и начнется в 3.00 по московскому времени.

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