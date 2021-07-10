Объявлен призовой фонд Кубка Казахстана-2021

Как сообщает ПФЛК, впервые в истории казахстанского футбола учрежден призовой фонд за спортивные достижения. Все участники групповой стадии получат гарантированные выплаты в размере 5 миллионов тенге. За выход в ¼ финала каждая команда получит еще 10 миллионов, аналогичная сумма ждет полуфиналистов. Победителю Кубка достанется дополнительно 30 миллионов, а финалисту — 15 миллионов тенге.