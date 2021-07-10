Объявлен призовой фонд Кубка Казахстана-2021
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Как сообщает ПФЛК, впервые в истории казахстанского футбола учрежден призовой фонд за спортивные достижения. Все участники групповой стадии получат гарантированные выплаты в размере 5 миллионов тенге. За выход в ¼ финала каждая команда получит еще 10 миллионов, аналогичная сумма ждет полуфиналистов. Победителю Кубка достанется дополнительно 30 миллионов, а финалисту — 15 миллионов тенге.
В соответствии с соглашением все призовые будут выплачены спонсором в адрес клубов после завершения турнира.
Расписание 1-го тура Olimpbet-Кубка Казахстана:
10 июля.
11 июля.