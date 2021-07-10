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10:50 (мск), источник: Vesti.kz

Объявлен призовой фонд Кубка Казахстана-2021

10—11 июля стартует групповой этап Olimpbet-Кубка Казахстана, в котором примут участие 16 команд — 14 из чемпионата Казахстана, а также представитель первой лиги «Махтаарал» (Туркестанская область) и СДЮСШОР № 8 (Нур-Султан) из второй лиги.

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Как сообщает ПФЛК, впервые в истории казахстанского футбола учрежден призовой фонд за спортивные достижения. Все участники групповой стадии получат гарантированные выплаты в размере 5 миллионов тенге. За выход в ¼ финала каждая команда получит еще 10 миллионов, аналогичная сумма ждет полуфиналистов. Победителю Кубка достанется дополнительно 30 миллионов, а финалисту — 15 миллионов тенге.

В соответствии с соглашением все призовые будут выплачены спонсором в адрес клубов после завершения турнира.

Расписание 1-го тура Olimpbet-Кубка Казахстана:
10 июля.

  • 18:00 «Кызыл-Жар СК» — СДЮСШОР№ 8
  • 18:00 «Жетысу» — «Кайрат»
  • 20:00 «Тараз» — «Тобол»
  • 22:00 «Кайсар» — «Астана»

11 июля.

  • 19:00 «Актобе» — «Акжайык»
  • 20:00 «Каспий» — «Туран»
  • 20:00 «Атырау» — «Махтаарал»
  • 21:00 «Ордабасы» — «Шахтер»
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