Месси и Неймар признаны лучшими игроками Кубка Америки

Выбор пал на форвардов Лионеля Месси (Аргентина) и Неймара (Бразилия), чьи команды встретятся в финале. Неймар забил на турнире 2 гола и сделал 3 результативные передачи, а у Месси 4 забитых мяча и 5 голевых передач.

В заявлении на сайте Конфедерации футбола Южной Америки отмечается, что было невозможно выбрать лишь одного футболиста, когда на турнире лучших двое.