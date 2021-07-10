Текущие события
Футбол. Первый дивизион
19:00
Ротор
Текстильщик
00
Футбол. Первый дивизион
18:30
Велес
Енисей
10
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Олимп-Долгопрудный
10
Футбол. Первый дивизион
18:00
Спартак-2
Краснодар-2
00
Футбол. Первый дивизион
18:00
Факел
Балтика
33
Футбол. Первый дивизион
17:30
Кубань
Торпедо М
12
Футбол. Первый дивизион
17:00
Оренбург
Волгарь
40
Футбол. Первый дивизион
17:00
КАМАЗ
Алания
11
Футбол. Первый дивизион
16:00
Акрон
СКА-Хабаровск
12
Все события
Фоторепортажи
21Сборная Италии вышла в финал Евро-2020
15Англия выбила Германию с Евро
21:29 (мск), источник: Sports.Ru

Месси и Неймар признаны лучшими игроками Кубка Америки

Группа технического анализа КОНМЕБОЛ назвала сразу двух футболистов лучшими на Кубке Америки.

Бразилия
Аргентина
Наверх
Источник: AFP 2021

Выбор пал на форвардов Лионеля Месси (Аргентина) и Неймара (Бразилия), чьи команды встретятся в финале. Неймар забил на турнире 2 гола и сделал 3 результативные передачи, а у Месси 4 забитых мяча и 5 голевых передач.

В заявлении на сайте Конфедерации футбола Южной Америки отмечается, что было невозможно выбрать лишь одного футболиста, когда на турнире лучших двое.

Матч между Бразилией и Аргентиной начнется 11 июля в 03:00 по московскому времени.

 Год назад она чуть не погибла, а теперь возвращается в спорт
Самая сексуальная спортсменка по версии медиа. 18+
Последний танец Черчесова. Его гордость дороже, чем 5 млн евро
В Германии оценили переход вратаря сборной России в «Байер»
Аргентина давно не соперник Бразилии. Месси пора творить историю
«Ваши ожидания — ваши проблемы». История великой цитаты Аршавина
На словах Макгрегор уже уничтожил Порье. Как будет на деле?
Эшли Барти впервые стала победительницей Уимблдона
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь