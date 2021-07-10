Месси сегодня ночью придется сотворить историю. Аргентина давно перестала быть серьезным соперником для Бразилии

Сборная Аргентины вышла в финал Кубка Америки, где сыграет с бразильцами. Матч начнется в 03:00 (мск) в ночь на 11 июля.

Единственный трофей в составе сборной Аргентины Месси выиграл на Олимпийских играх 2008 года. Тогда он обыграл именно бразильцев вместе со своим кумиром в составе.

Последний раз Аргентина на Кубке Америки проходила Бразилию в 1993 году. С тех пор полное доминирование бразильцев.

История противостояния Аргентины и Бразилии пропитана кровью. После некоторых матчей команды не играли друг с другом по 10 лет

Аргентина против Бразилии — южноамериканская классика и одно из самых горячих футбольных противостояний на уровне сборных. От любого Кубка Америки ждут именно такого финала.

В прошлый раз аргентинцы с бразильцами сходились в плей-офф Кубка Америки два года назад на стадии полуфинала. Тогда бразильцы очень спокойно обыграли принципиального соперника и выиграли турнир. На самом деле команды встречаются между собой не так уж и часто — в Южной Америке достаточно сборных, способных победить фаворитов. После бразило-аргентинского финала в 2007 году турнир выигрывали команды Чили (дважды) и Уругвая.

Противостоянию Бразилии и Аргентины более ста лет. Первые матчи в Сан-Паулу проходили еще в 1908 году, хотя бразильцы отказываются считать их официальными. Во-первых, потому что бразильская федерация футбола была создана лишь в 1914 году, сборная Аргентины играла с разными коллективами, выдающими себя за сборную Бразилии. А во-вторых, бразильцы по большей части те матчи крупно проигрывали.

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Самое фантастическое в истории этого противостояния — многолетние паузы в матчах. Градус агрессии в играх был настолько высоким, что после финального свистка стороны решали больше не встречаться друг с другом и даже снимались с турниров, на которых могли бы сыграть с самым страшным оппонентом.

Например, на чемпионате Южной Америки (предвестник Кубка Америки) в 1925 году сборные Аргентины и Бразилии сошлись в решающей игре турнира, который тогда проходил в формате группы. К концу первого тайма бразильцы неожиданно повели в два мяча, и такой результат означал полное равенство в результатах и переигровку.

Перед самым перерывом аргентинский защитник Рамон Муттис остановил контратаку соперника, грубо сфолив на бразильце Артуре Фриденрайхе. Пострадавший психанул и пнул соперника, а тот, в свою очередь, ударил бразильца кулаком в лицо. На поле началась потасовка между футболистами, к которой вскоре присоединились и зрители. Матч был прерван, но когда судьям удалось всех успокоить, возобновился, причем удален никто не был. Бразильцы после такой остановки поплыли и пропустили два мяча — аргентинцы стали чемпионами. После этого Аргентина с Бразилией избегали матчей друг с другом на протяжении 11 лет.

Чемпионат Южной Америки 1946 года вновь свел в финале заклятых соперников. Практически каждый поединок между бразильцами и аргентинцами в годы Второй мировой войны был наполнен жестокостью, но этот финал стоял особняком. Спустя 28 минут после начала игры в борьбе за мяч бразилец Жаир Роза-Пинто сломал капитану аргентинской сборной Хосе Саломону ногу в двух местах. Снова на поле возникла драка между футболистами, зрителями и полицией. Команды в итоге увели в раздевалки, но матч все же доиграли, и аргентинцы довели дело до победы — 2:0. Сборные не играли друг с другом еще 10 лет. Хосе Саломон на поле уже не вернулся.

Для поколения, которое стало смотреть футбол в семидесятые годы, матчи Бразилии с Аргентиной были чем-то самим собой разумеющимся, поскольку команды играли друг с другом практически на каждом чемпионате мира, начиная с турнира 1974 года.

На ЧМ-1978 бразильцы с аргентинцами пересеклись на втором групповом этапе. Напряженную и жестокую нулевую ничью южноамериканские журналисты прозвали «Битвой в Росарио». После этого обе команды имели по 4 очка и должны были заочно решить, кто из них выйдет в финал, а кто будет играть за третье место. Бразилия обыграла Польшу со счетом 3:1, поэтому аргентинцы, игравшие позже, знали, что им нужно было громить Перу не меньше, чем в четыре мяча. К общему удивлению, перуанцы очень легко сдались и уступили со счетом 0:6. Никаких доказательств договорного матча найдено не было, но осадочек, как говорится, остался. В финале сборная Аргентины победила Голландию, а бразильцы взяли бронзу, переиграв итальянцев.

На следующем чемпионате мира преимущество бразильцев над соседями было очевидным, поэтому при счете 1:3 расстроенный Диего Марадона пнул Батисту и был немедленно удален.

Последний раз на чемпионате мира Бразилия с Аргентиной встречались в 1990 году. Исход игры решил точный удар Каниджи с передачи Марадоны. Без скандала не обошлось и здесь, поскольку бразилец Бранко после матча заявил, что тренерский штаб соперника подсунул ему во время игры бутылку воды с подмешанными транквилизаторами. Через несколько лет Марадона на аргентинском телевидении как настоящий шоумен заявил, что Бранко получил от аргентинцев «святую воду». Впрочем, федерация футбола Аргентины такое объяснение опровергла, сказав, что Бранко вообще ничего от тренеров не получал.

За всю карьеру Месси в официальном матче побеждал бразильцев лишь раз — на Олимпийских играх. Под эгидой ФИФА аргентинцы не могут выиграть уже 16 лет

Если взять статистику очных встреч за всю историю, то получится почти полное равенство с небольшим преимуществом Аргентины — 19 побед при 12 ничьих и 18 поражениях.

Но эти цифры не должны вводить в заблуждение. Все успехи аргентинцев относятся к далеким временам, а в современной истории они бразильцам не соперники.

Можно было бы ограничиться одним простым фактом: последний раз, когда Аргентина побеждала Бразилию в официальном соревновании, Месси еще не примерил майку взрослой национальной сборной. Это было в июне 2005 года.

Но как же, спросите вы. Все же помнят, что Месси забивал бразильцам и праздновал победу. Даже как-то было недавно, что Лео оформлял хет-трик. Все верно. Голы Месси действительно трижды приносили Аргентине победу над Бразилией — в 2010-м, 2012-м и 2019-м. Но все это были товарищеские встречи или турниры.

Вот результаты официальных матчей Аргентины и Бразилии в эпоху Месси (дебютировал за взрослую команду в августе 2005-го):

15.07.2007. Финал Кубка Америки. Бразилия — Аргентина — 3:0

18.06.2008. Отбор к ЧМ-2010. Бразилия — Аргентина — 0:0

05.09.2009. Отбор к ЧМ-2010. Аргентина — Бразилия — 1:3

13.11.2015. Отбор к ЧМ-2018. Аргентина — Бразилия — 1:1

10.11.2016. Отбор к ЧМ-2018. Бразилия — Аргентина — 3:0

02.07.2019. Полуфинал Кубка Америки. Бразилия — Аргентина — 2:0

В этом списке нет единственной победы Месси над сборной Бразилией, поскольку она относится к олимпийской сборной. В 2008 году на летних Олимпийских играх в Пекине бразильцы сошлись с аргентинцами в полуфинале. Пресса подогревала интерес к дуэли между двумя лидерами «Барселоны» — Месси и Роналдиньо. Как известно, именно Роналдиньо помог юному Лео освоиться в команде и выйти на качественно новый уровень футбола.

Как это часто бывает, героями встречи стали совершенно другие люди — в частности, автор дубля Серхио Агуэро и главная «десятка» аргентинской сборной Хуан Роман Рикельме. Благодаря той победе Месси смог выиграть хоть какой-то приз вместе с Аргентиной — комплект олимпийского золота, пускай он и не очень высоко ценится в футбольном мире.

Так что сегодня ночью Месси придется совершить настоящий подвиг — впервые в карьере победить сборную Бразилии в официальном матче, на ее поле, да еще и в турнире, который Аргентина не выигрывала с 1993 года.

Идеальные условия, чтобы проявить величие вселенского масштаба.