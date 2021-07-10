Месси сегодня ночью придется сотворить историю. Аргентина давно перестала быть серьезным соперником для Бразилии
Завтра утром у Лео будет первый титул со сборной или очередной проигранный финал.
Аргентина против Бразилии — южноамериканская классика и одно из самых горячих футбольных противостояний на уровне сборных. От любого Кубка Америки ждут именно такого финала.
В прошлый раз аргентинцы с бразильцами сходились в
Противостоянию Бразилии и Аргентины более ста лет. Первые матчи в
Самое фантастическое в истории этого противостояния — многолетние паузы в матчах. Градус агрессии в играх был настолько высоким, что после финального свистка стороны решали больше не встречаться друг с другом и даже снимались с турниров, на которых могли бы сыграть с самым страшным оппонентом.
Например, на чемпионате Южной Америки (предвестник Кубка Америки) в 1925 году сборные Аргентины и Бразилии сошлись в решающей игре турнира, который тогда проходил в формате группы. К концу первого тайма бразильцы неожиданно повели в два мяча, и такой результат означал полное равенство в результатах и переигровку.
Перед самым перерывом аргентинский защитник Рамон Муттис остановил контратаку соперника, грубо сфолив на бразильце Артуре Фриденрайхе. Пострадавший психанул и пнул соперника, а тот, в свою очередь, ударил бразильца кулаком в лицо. На поле началась потасовка между футболистами, к которой вскоре присоединились и зрители. Матч был прерван, но когда судьям удалось всех успокоить, возобновился, причем удален никто не был. Бразильцы после такой остановки поплыли и пропустили два мяча — аргентинцы стали чемпионами. После этого Аргентина с Бразилией избегали матчей друг с другом на протяжении 11 лет.
Чемпионат Южной Америки 1946 года вновь свел в финале заклятых соперников. Практически каждый поединок между бразильцами и аргентинцами в годы Второй мировой войны был наполнен жестокостью, но этот финал стоял особняком. Спустя 28 минут после начала игры в борьбе за мяч бразилец Жаир
Для поколения, которое стало смотреть футбол в семидесятые годы, матчи Бразилии с Аргентиной были
На ЧМ-1978 бразильцы с аргентинцами пересеклись на втором групповом этапе. Напряженную и жестокую нулевую ничью южноамериканские журналисты прозвали «Битвой в Росарио». После этого обе команды имели по 4 очка и должны были заочно решить, кто из них выйдет в финал, а кто будет играть за третье место. Бразилия обыграла Польшу со счетом 3:1, поэтому аргентинцы, игравшие позже, знали, что им нужно было громить Перу не меньше, чем в четыре мяча. К общему удивлению, перуанцы очень легко сдались и уступили со счетом 0:6. Никаких доказательств договорного матча найдено не было, но осадочек, как говорится, остался. В финале сборная Аргентины победила Голландию, а бразильцы взяли бронзу, переиграв итальянцев.
На следующем чемпионате мира преимущество бразильцев над соседями было очевидным, поэтому при счете 1:3 расстроенный Диего Марадона пнул Батисту и был немедленно удален.
Последний раз на чемпионате мира Бразилия с Аргентиной встречались в 1990 году. Исход игры решил точный удар Каниджи с передачи Марадоны. Без скандала не обошлось и здесь, поскольку бразилец Бранко после матча заявил, что тренерский штаб соперника подсунул ему во время игры бутылку воды с подмешанными транквилизаторами. Через несколько лет Марадона на аргентинском телевидении как настоящий шоумен заявил, что Бранко получил от аргентинцев «святую воду». Впрочем, федерация футбола Аргентины такое объяснение опровергла, сказав, что Бранко вообще ничего от тренеров не получал.
Если взять статистику очных встреч за всю историю, то получится почти полное равенство с небольшим преимуществом Аргентины — 19 побед при 12 ничьих и 18 поражениях.
Но эти цифры не должны вводить в заблуждение. Все успехи аргентинцев относятся к далеким временам, а в современной истории они бразильцам не соперники.
Можно было бы ограничиться одним простым фактом: последний раз, когда Аргентина побеждала Бразилию в официальном соревновании, Месси еще не примерил майку взрослой национальной сборной. Это было в июне 2005 года.
Но как же, спросите вы. Все же помнят, что Месси забивал бразильцам и праздновал победу. Даже
Вот результаты официальных матчей Аргентины и Бразилии в эпоху Месси (дебютировал за взрослую команду в августе 2005-го):
В этом списке нет единственной победы Месси над сборной Бразилией, поскольку она относится к олимпийской сборной. В 2008 году на летних Олимпийских играх в Пекине бразильцы сошлись с аргентинцами в полуфинале. Пресса подогревала интерес к дуэли между двумя лидерами «Барселоны» — Месси и Роналдиньо. Как известно, именно Роналдиньо помог юному Лео освоиться в команде и выйти на качественно новый уровень футбола.
Как это часто бывает, героями встречи стали совершенно другие люди — в частности, автор дубля Серхио Агуэро и главная «десятка» аргентинской сборной Хуан Роман Рикельме. Благодаря той победе Месси смог выиграть хоть
Так что сегодня ночью Месси придется совершить настоящий подвиг — впервые в карьере победить сборную Бразилии в официальном матче, на ее поле, да еще и в турнире, который Аргентина не выигрывала с 1993 года.
Идеальные условия, чтобы проявить величие вселенского масштаба.
Станислав Рынкевич