Мечты сбываются! Месси и Аргентина выиграли Кубок Америки
Лучшей командой Южной Америки стали аргентинцы, а их капитан выиграл первый трофей со сборной.
Аргентина
Бразилия
Кажется, в ожидании финала тема Месси и отсутствия у него трофеев на уровне сборной даже несколько перегрелась. Словно Лео и Аргентина — две разные вселенные, и все в жизни
Уже с ним Аргентина ходила вокруг да около. Вершина ожиданий — бесспорно, финал ЧМ-2014. В континентальных турнирах случилось только одно фиаско в виде вылета на старте плей-офф-2011, тогда как в других розыгрышах была бронза двухлетней давности и четыре выхода в финал. Естественно, для Месси с таким послужном списком триумф с национальной командой превратился в навязчивую идею.
На почти идеальной картине недоставало последнего штриха, о котором мечтала не только вся Аргентина, где в родном для капитана Росарио его портрет появился на главном памятнике города — монументе флага. Значительная часть земного шара тоже была за аргентинскую легенду.
Чувствуя нарастающее напряжение, главный тренер
Ну, а сам Лео постом в своем Instagram с фото всей сборной показал, как много значит для него команда. Там, где можно отметить изображенных на снимке, стояла единственная ссылка — на профиль национальной команды. А подпись — Juntos (вместе) — говорила за себя.
Считайте эту запись пророческой, потому что финал выиграла именно команда. Для всей Аргентины и персонально для Месси, который провел весьма скромную для себя игру. Но какое это имеет значение?! Кажется, за эти мгновения, когда партнеры подбрасывали Лео в воздух, он был готов отдать значительную часть своих трофеев. Но это лишнее, и, кажется, с седьмым «Золотым мячом» тоже все ясно.
Подача финала, естественно, шла через самых ярких звезд турнира и давних друзей — Месси и Неймара. Тем более, бразилец тоже не брал больших трофеев с национальной командой. Кубок конфедераций — не в счет. «Говоря о них, мы говорим о совершенстве, технических, умственных, физических достоинствах и очень высоких творческих способностях. Это большой вызов и прекрасное зрелище», — заметил главный тренер бразильцев Тите.
Похоже, эксперты КОНМЕБОЛ рассуждали примерно также и перед финалом было объявлено, что сделать однозначный выбор они не смогли, поэтому лучшими игроками Кубка Америки признали одновременно и Месси, и Неймара. Решение, с одной стороны, получилось красивым, но вместе с тем его стоило назвать странным. Как по причине нарушения спортивных принципов, так и по степени влияния двух «десяток» на игру своих команд.
В этом плане Месси с его 4 голами и 5 результативными передачами существенно превзошел Неймара. Да и в целом по ключевым статистическим показателям игроков атаки Лео был впереди почти по всем пунктам. Хотя Тите уверял, что он знает, как опекать аргентинскую звезду. Расшифровки, правда, не последовало, и тренер отшутился: «Если аргентинцы скажут нам, как будут опекать Неймара, мы раскроем свой план и расскажем, как будем сдерживать Месси».
|Неймар
|Месси
|Игры
|5
|6
|Голы
|2
|4
|Голевые передачи
|3
|5
|Ключевые передачи
|18
|20
|Опасные моменты
|9
|6
|Удары (в створ)
|17 (7)
|17 (11)
|Успешные обводки
|26 (48%)
|33 (69%)
|Средняя оценка (SofaScore)
|7,58
|8,62
При этом состав Бразилии был тем же, что и в полуфинале. Без получившего двухматчевую дисквалификацию Габриэла Жезуса и в принципе без чистой «девятки». Зато у Аргентины произошли две знаковые перестановки.
Сколь велика цена игры, стало понятно в тот момент, когда Фред чуть не отправил в больницу Монтиэля и через 151 секунду после стартового свистка получил самую быструю желтую карточку за всю историю финалов Кубка Америки. Аргентинцы отставать не собирались, и по итогам одной атаки Неймар демонстрировал арбитру разорванные шорты, а Лукас Пакета — испорченную шипами Отаменди гетру.
К 20-й минуте команды совместными усилиями набрали 13 фолов, и тут гости вспомнили, как они умеют играть в футбол. Диагональ Де Пауля через треть поля, грубая ошибка Ренана Лоди, и Ди Мария перебросил Эдерсона. Это были первый удар аргентинцев и первое касание мяча в чужой штрафной. Ставка Скалони сыграла, потому что таких мастеров не пугает ни магия «Мараканы», ни комплексы Аргентины, которая не забивала в финалах на протяжении 17 лет. За год до первого матча Месси в сборной.
Только сюрприза в этом не было, потому что по пути к финалу
Гвидо Родригес сменил Паредеса. Тальяфико вышел вместо Ло Сельсо. Тите пошел
Гостей снова выручил Мартинес, потащив