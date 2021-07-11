Текущие события
Футбол. Первый дивизион
18:00
Металлург Лп
Томь
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Италия
Англия
Футбол. Первый дивизион
10.07
Факел
Балтика
33
Футбол. Первый дивизион
10.07
Спартак-2
Краснодар-2
00
Футбол. Первый дивизион
10.07
Велес
Енисей
10
Футбол. Первый дивизион
10.07
Ротор
Текстильщик
00
Все события
Фоторепортажи
41Олимпийские объекты Токио-2020
15Наконец-то! Месси выиграл Кубок Америки вместе со сборной Аргентины
10:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мечты сбываются! Месси и Аргентина выиграли Кубок Америки

Лучшей командой Южной Америки стали аргентинцы, а их капитан выиграл первый трофей со сборной.

Аргентина
Бразилия
Наверх
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Полмира за Лео

Кажется, в ожидании финала тема Месси и отсутствия у него трофеев на уровне сборной даже несколько перегрелась. Словно Лео и Аргентина — две разные вселенные, и все в жизни бело-голубых зависит исключительно от капитана. Отчасти это так, но, если вдуматься, предыдущий трофей аргентинцы брали 28 лет назад! На Кубке Америки-1993, когда дубль в финале делал Габриэль Батистута, среднюю линию цементировал Диего Симеоне, а Месси только исполнилось 6 лет.

Уже с ним Аргентина ходила вокруг да около. Вершина ожиданий — бесспорно, финал ЧМ-2014. В континентальных турнирах случилось только одно фиаско в виде вылета на старте плей-офф-2011, тогда как в других розыгрышах была бронза двухлетней давности и четыре выхода в финал. Естественно, для Месси с таким послужном списком триумф с национальной командой превратился в навязчивую идею.

Во время загрузки произошла ошибка.

На почти идеальной картине недоставало последнего штриха, о котором мечтала не только вся Аргентина, где в родном для капитана Росарио его портрет появился на главном памятнике города — монументе флага. Значительная часть земного шара тоже была за аргентинскую легенду.

Чувствуя нарастающее напряжение, главный тренер бело-голубых Лионель Скалони пытался хоть немного снизить градус давления, философски заметив: «Победим мы или нет, Месси останется лучшим футболистом в истории. Ему не нужно выигрывать титул со сборной, чтобы доказать это».

Ну, а сам Лео постом в своем Instagram с фото всей сборной показал, как много значит для него команда. Там, где можно отметить изображенных на снимке, стояла единственная ссылка — на профиль национальной команды. А подпись — Juntos (вместе) — говорила за себя.

Во время загрузки произошла ошибка.

Считайте эту запись пророческой, потому что финал выиграла именно команда. Для всей Аргентины и персонально для Месси, который провел весьма скромную для себя игру. Но какое это имеет значение?! Кажется, за эти мгновения, когда партнеры подбрасывали Лео в воздух, он был готов отдать значительную часть своих трофеев. Но это лишнее, и, кажется, с седьмым «Золотым мячом» тоже все ясно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Один приз на двоих

Подача финала, естественно, шла через самых ярких звезд турнира и давних друзей — Месси и Неймара. Тем более, бразилец тоже не брал больших трофеев с национальной командой. Кубок конфедераций — не в счет. «Говоря о них, мы говорим о совершенстве, технических, умственных, физических достоинствах и очень высоких творческих способностях. Это большой вызов и прекрасное зрелище», — заметил главный тренер бразильцев Тите.

Во время загрузки произошла ошибка.

Похоже, эксперты КОНМЕБОЛ рассуждали примерно также и перед финалом было объявлено, что сделать однозначный выбор они не смогли, поэтому лучшими игроками Кубка Америки признали одновременно и Месси, и Неймара. Решение, с одной стороны, получилось красивым, но вместе с тем его стоило назвать странным. Как по причине нарушения спортивных принципов, так и по степени влияния двух «десяток» на игру своих команд.

В этом плане Месси с его 4 голами и 5 результативными передачами существенно превзошел Неймара. Да и в целом по ключевым статистическим показателям игроков атаки Лео был впереди почти по всем пунктам. Хотя Тите уверял, что он знает, как опекать аргентинскую звезду. Расшифровки, правда, не последовало, и тренер отшутился: «Если аргентинцы скажут нам, как будут опекать Неймара, мы раскроем свой план и расскажем, как будем сдерживать Месси».


НеймарМесси
Игры56
Голы24
Голевые передачи35
Ключевые передачи1820
Опасные моменты96
Удары (в створ)17 (7)17 (11)
Успешные обводки26 (48%)33 (69%)
Средняя оценка (SofaScore)7,588,62

При этом состав Бразилии был тем же, что и в полуфинале. Без получившего двухматчевую дисквалификацию Габриэла Жезуса и в принципе без чистой «девятки». Зато у Аргентины произошли две знаковые перестановки. Во-первых, в центр обороны после травмы вернулся лучший на данный момент защитник страны Ромеро. Во-вторых, после двух блестящих выходов на замену Ди Марии тренерский штаб решил, что ветеран предпочтительнее губившего момент за моментом Николаса Гонсалеса.

Герой Ди Мария и слезы Неймара

Сколь велика цена игры, стало понятно в тот момент, когда Фред чуть не отправил в больницу Монтиэля и через 151 секунду после стартового свистка получил самую быструю желтую карточку за всю историю финалов Кубка Америки. Аргентинцы отставать не собирались, и по итогам одной атаки Неймар демонстрировал арбитру разорванные шорты, а Лукас Пакета — испорченную шипами Отаменди гетру.

Во время загрузки произошла ошибка.

К 20-й минуте команды совместными усилиями набрали 13 фолов, и тут гости вспомнили, как они умеют играть в футбол. Диагональ Де Пауля через треть поля, грубая ошибка Ренана Лоди, и Ди Мария перебросил Эдерсона. Это были первый удар аргентинцев и первое касание мяча в чужой штрафной. Ставка Скалони сыграла, потому что таких мастеров не пугает ни магия «Мараканы», ни комплексы Аргентины, которая не забивала в финалах на протяжении 17 лет. За год до первого матча Месси в сборной.

Во время загрузки произошла ошибка.

Только сюрприза в этом не было, потому что по пути к финалу бело-голубые показывали более яркую и слаженную игру, стараясь каждый раз выдать максимум. Бразилия же толком не напрягалась, делая ровно столько, сколько требовалось для результата. В этот раз нужно было гораздо больше, и в перерыве Тите поменял полузащитника Фреда на Роберту Фирмину. Неймар превратился в плеймейкера, что изменило характер игры. Ришарлисон забил из офсайда, потому его же удар остановил Эмилиано Мартинес, и Аргентине нужно было тушить пожар.

Гвидо Родригес сменил Паредеса. Тальяфико вышел вместо Ло Сельсо. Тите пошел ва-банк, снова пожертвовав игроком средней линии (Пакета) ради еще одного форварда в лице Габриэла Барбозы. До этого в игру вступил Винисиус Жуниор. Бразилия завершала игру с пятью игроками атаки. Аргентина — без чистого нападающего, но все равно отвечала на каждый укол своим. Месси мог снимать все вопросы, но едва ли не впервые на этом турнире предпочел пойти в обводку, когда партнер находился в лучшей позиции.

Гостей снова выручил Мартинес, потащив из-под перекладины удар Габигола. В ответ Месси неловко растянулся на газоне, оставшись с глазу на глаз с вратарем. Страшно представить, как вспоминали бы этот момент, сумей бразильцы отыграться. Но где-то там наверху посчитали, что свою чашу разочарований Лео испил до дна. Пришло время праздновать, а слезы в день первого проигранного Бразилией домашнего Кубка Америки лил Неймар. Кого-то эта привычка раздражает, но проиграл бразилец достойно. Пришел в толпу ликующих аргентинцев и заключил Месси в объятия. Дружба в Рио тоже победила, и трофеи у Неймара будут, а сейчас время Лео.

Он заслужил это, как никто другой.
Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 «То ли девочка, то ли...»: как спортсменки превращаются в спортсменов и наоборот
Жены русских обладателей Кубка Стэнли прекрасны. Чем они вдохновили хоккеистов
Порье победил Макгрегора. Ирландца увезли на носилках (фото)
Президент UFC заявил, что Порье и Конор проведут еще один бой
У Макгрегора подтвержден перелом ноги. Он перенесёт операцию
«Добро побеждает зло». Хабиб прокомментировал поражение Конора
«Они плевали в детей». Датчане – о поведении английских фанатов
Лионель Месси выиграл первый трофей со сборной Аргентины (фото)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь