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11:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Магомед Оздоев: «Зениту» реально дойти до ¼ финала Лиги чемпионов. Дальше — шансы малы

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал о целях санкт-петербургского клуба в новом розыгрыше Лиги чемпионов.

ЗенитЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Лигу чемпионов выигрывают команды, у которых бюджеты по миллиарду. Мы должны смотреть на реалии, анализировать. Моё мнение: если мы говорим о спортивном результате, то дойти до четвертьфинала “Зениту” ещё реально, имея определённый бюджет. Но дальше — шансы малы.

Десятка топ-клубов мира покупает лучших игроков планеты. “Манчестер Сити”, “Челси”, “Реал”, “Барселона” — у них космические бюджеты. Но они не выигрывают Лигу чемпионов каждый год. “Барселона” — вы сами видели, на какой дистанции она выбыла в этом году. Хотя от них тоже требуют. Но даже исходя из этого, про них не говорят, что они бездари.

Футбол, он такой. Ты сегодня можешь себя показать так, а завтра — иначе. Добиваться результата на европейском уровне — тяжело. В Лиге чемпионов собраны лучшие команды. Если мы хотим её выиграть, нужно развиваться по всем направлениям. Покупать лучших игроков мира и, конечно, воспитывать своих», — приводит слова Оздоева «Матч ТВ».

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