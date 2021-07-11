Магомед Оздоев: «Зениту» реально дойти до ¼ финала Лиги чемпионов. Дальше — шансы малы
Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал о целях
Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал о целях
«Лигу чемпионов выигрывают команды, у которых бюджеты по миллиарду. Мы должны смотреть на реалии, анализировать. Моё мнение: если мы говорим о спортивном результате, то дойти до четвертьфинала “Зениту” ещё реально, имея определённый бюджет. Но дальше — шансы малы.
Десятка
Футбол, он такой. Ты сегодня можешь себя показать так, а завтра — иначе. Добиваться результата на европейском уровне — тяжело. В Лиге чемпионов собраны лучшие команды. Если мы хотим её выиграть, нужно развиваться по всем направлениям. Покупать лучших игроков мира и, конечно, воспитывать своих», — приводит слова Оздоева «Матч ТВ».