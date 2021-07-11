Текущие события
Футбол. Первый дивизион
18:00
Металлург Лп
Томь
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Италия
Англия
Футбол. Первый дивизион
10.07
Факел
Балтика
33
Футбол. Первый дивизион
10.07
Спартак-2
Краснодар-2
00
Футбол. Первый дивизион
10.07
Велес
Енисей
10
Футбол. Первый дивизион
10.07
Ротор
Текстильщик
00
Все события
Фоторепортажи
21Англия впервые вышла в финал Евро
1Лучшие кадры Олимпийских игр в Токио
12:11 (мск), источник: Sports.Ru

Месси играл с травмой в финале Кубка Америки. Есть проблемы с задней поверхностью бедра

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал, что форвард Лионель Месси играл в финале Кубка Америки против Бразилии (1:0) с травмой.

Аргентина
Наверх
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

«У него была проблема с задней поверхностью бедра, но он играл. Это многое говорит о том, какой Лео футболист. Работа с Месси — уникальный опыт. Если бы люди знали его так, как мы, то любили бы его гораздо сильнее», — сказал Скалони.

Во время загрузки произошла ошибка.

34-летний нападающий, дебютировавший за сборную Аргентины в 2005 году, выиграл первый трофей с национальной командой.

Читайте также
 Год назад она чуть не погибла, а теперь возвращается в спорт
Самая сексуальная спортсменка по версии медиа. 18+
Конор обещал «убить» Порье, но сломал ногу и едва не был забит
«На сборную сильно набросились». Оздоев – о выступлении на Евро
Мечты сбываются. Месси и Аргентина выиграли Кубок Америки
Джокович: Моя манера игры связана с Человеком-пауком
«Они плевали в детей». Датчане – о поведении английских фанатов
Роналду и Месси – действующие чемпионы Евро и Копы. На один день
На финале Евро ждут нашествие муравьев. В 2016-м были мотыльки
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь