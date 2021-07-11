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11:43 (мск), источник: Sports.Ru

Месси о победе в Кубке Америки: «Мы до сих пор не осознаем, что сделали. Это войдет в историю»

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над Бразилией (1:0) в финале Кубка Америки. Для нападающего это первый трофей с национальной командой.

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«Очень доверял этой команде, которая стала сильнее после последнего Кубка Америки. У нас команда очень хороших людей, которые всегда движутся вперед, никогда ни на что не жалуются. Они много дней находились взаперти, не имея возможности видеться с семьей, но цель была ясна. Мы смогли стать чемпионами!

Думаю, мы до сих пор не осознаем, что на самом деле сделали, помимо того, что стали чемпионами. Сейчас мы очень счастливы, празднуем, но это будет игра, которая войдет в историю, потому что мы выиграли в финале у Бразилии в Бразилии», — сказал Месси.

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