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17:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Президента «Бенфики» приговорили к домашнему аресту

Президента «Бенфики» Луиша Филипе Виейру приговорили к домашнему аресту за финансовые махинации, информирует AP.

Бенфика
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Источник: AP 2021

Арест 72-летнего португальского функционера продлится до тех пор, пока он не внесёт залог € 3,5 млн. Виейра фигурирует в уголовном деле о мошенничестве, уклонении от налогов и отмывании денег. Сам Луиш отрицает все обвинения.

Ранее стало известно, что функционер был задержан властями после обысков, которые местная налоговая служба проводила на стадионе «Бенфики», в штаб-квартире банка Novo Banco и офисах компаний, связанных с бизнесменом Хосе Антониу душ Сантушем, крупнейшим частным акционером «Бенфики» и хорошим другом Виейры.

Португальские СМИ сообщали, что это расследование связано с делом Монте-Бранко, швейцарской преступной группировки, которая занималась мошенничеством и отмыванием денег на территории Португалии и была ликвидирована в 2011 году.

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