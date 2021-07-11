Президента «Бенфики» приговорили к домашнему аресту

Арест 72-летнего португальского функционера продлится до тех пор, пока он не внесёт залог € 3,5 млн. Виейра фигурирует в уголовном деле о мошенничестве, уклонении от налогов и отмывании денег. Сам Луиш отрицает все обвинения.

Ранее стало известно, что функционер был задержан властями после обысков, которые местная налоговая служба проводила на стадионе «Бенфики», в штаб-квартире банка Novo Banco и офисах компаний, связанных с бизнесменом Хосе Антониу душ Сантушем, крупнейшим частным акционером «Бенфики» и хорошим другом Виейры.