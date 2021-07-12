Лионель Месси: Хочу посвятить эту победу аргентинцам, которые пережили плохие дни из-за вируса

В финале турнира, который прошел в субботу на стадионе «Маракана», аргентинцы обыграли Бразилию со счетом 1:0.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/6tLxv5EsszA" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Это был невероятный турнир, мы знаем, что еще можем многое улучшить в своей игре, но правда в том, что ребята оставили на поле свои души, и я очень горжусь тем, что являюсь капитаном этой невероятной команды.

Я хочу посвятить этот успех своей семье, которая всегда давала мне силы продолжать идти вперед, моим друзьям, которых я так люблю, всем людям, которые верили в нас, и особенно 45 миллионам аргентинцев, которые пережили плохие дни во время этого паршивого вируса. Особенно тем, кого это непосредственно коснулось.

Эта победа для всех вас. И, конечно, также для Диего (Марадоны), который, несомненно, поддерживал нас, где бы он ни был.

Чтобы продолжать праздновать, мы должны продолжать заботиться о себе, давайте не будем забывать, что нам еще предстоит пройти долгий путь, чтобы вернуться к нормальной жизни. Нам нужно вместе сражаться, чтобы победить вирус. Благодарю Тебя, Боже, за все, что Ты мне дал, и спасибо, что сделал меня аргентинцем! Мы — чемпионы Америки! — говорится в письме Месси.

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