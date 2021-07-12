Лионель Месси: Хочу посвятить эту победу аргентинцам, которые пережили плохие дни из-за вируса
Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал в своем Instagram эмоциональное письмо после победы в Кубке Америки.
Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал в своем Instagram эмоциональное письмо после победы в Кубке Америки.
В финале турнира, который прошел в субботу на стадионе «Маракана», аргентинцы обыграли Бразилию со счетом 1:0.
— Это был невероятный турнир, мы знаем, что еще можем многое улучшить в своей игре, но правда в том, что ребята оставили на поле свои души, и я очень горжусь тем, что являюсь капитаном этой невероятной команды.
Я хочу посвятить этот успех своей семье, которая всегда давала мне силы продолжать идти вперед, моим друзьям, которых я так люблю, всем людям, которые верили в нас, и особенно 45 миллионам аргентинцев, которые пережили плохие дни во время этого паршивого вируса. Особенно тем, кого это непосредственно коснулось.
Чтобы продолжать праздновать, мы должны продолжать заботиться о себе, давайте не будем забывать, что нам еще предстоит пройти долгий путь, чтобы вернуться к нормальной жизни. Нам нужно вместе сражаться, чтобы победить вирус. Благодарю Тебя, Боже, за все, что Ты мне дал, и спасибо, что сделал меня аргентинцем! Мы — чемпионы Америки! — говорится в письме Месси.
Предыдущий триумф аргентинцев на Кубке Америки пришелся на 1993 год.