Текущие события
Футбол. Первый дивизион
10.07
Факел
Балтика
33
Футбол. Первый дивизион
10.07
Спартак-2
Краснодар-2
00
Футбол. Первый дивизион
10.07
Велес
Енисей
10
Футбол. Первый дивизион
10.07
Ротор
Текстильщик
00
Футбол. Первый дивизион
11.07
Металлург Лп
Томь
32
Футбол. Чемпионат Европы
11.07
Италия
Англия
П 3:2
11
Все события
Фоторепортажи
15Наконец-то! Месси выиграл Кубок Америки вместе со сборной Аргентины
14Англия не пустила Украину в полуфинал ЧЕ
16:36 (мск), источник: Газета.Ру

В Кремле заявили, что не будут поворачиваться к футболу «всеми башнями»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слухи о влиянии Кремля на футбол в стране.

Наверх
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
Венедиктов: Черчесов прав, что он госчиновник. Он назначен Путиным и будет снят только им

«Нет, на это надеяться не нужно. Это не функции Кремля, и никакие башни в сторону футбола поворачиваться не будут, этим должны заниматься профессионалы», — сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли Кремль «всеми своими башнями и стенами повернется лицом к такому национальному виду спорта, каким является российский футбол».

Пресс-секретарь отметил, что президент России Владимир Путин делает много для развития спорта.

Ранее глава государства во время «Прямой линии» предложил подумать о кадровых изменениях в национальных командах.

«То, что и хоккейная и футбольная сборные не отличились, не может остаться незамеченным. В таких случаях, ничего личного, нужно подумать над тем, что сделано позитивного и что нужно изменить сейчас, в том числе кадровую составлявшую и, не посыпая голову пеплом, двигаться дальше», — сказал президент.

 «Начался сепсис»: подруга МакSим рассказала о ее состоянии
В парламенте Грузии подрались журналисты и депутаты
Манчини был помешан на том, чтобы выиграть Евро, и добился этого
«It’s coming to Rome!» Как Италия празднует победу на Евро-2020
Дзюба оказался лучшим в борьбе на втором этаже на Евро-2020
«Химки» не примут участие в следующем сезоне Единой лиги ВТБ
Сборная Италии прибыла в Рим с Кубком Анри Делоне
Леонардо Бонуччи признан лучшим игроком финала Евро-2020
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь