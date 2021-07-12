В Кремле заявили, что не будут поворачиваться к футболу «всеми башнями»

«Нет, на это надеяться не нужно. Это не функции Кремля, и никакие башни в сторону футбола поворачиваться не будут, этим должны заниматься профессионалы», — сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли Кремль «всеми своими башнями и стенами повернется лицом к такому национальному виду спорта, каким является российский футбол».
Ранее глава государства во время «Прямой линии» предложил подумать о кадровых изменениях в национальных командах.
«То, что и хоккейная и футбольная сборные не отличились, не может остаться незамеченным. В таких случаях, ничего личного, нужно подумать над тем, что сделано позитивного и что нужно изменить сейчас, в том числе кадровую составлявшую и, не посыпая голову пеплом, двигаться дальше», — сказал президент.