В Кремле заявили, что не будут поворачиваться к футболу «всеми башнями»

«Нет, на это надеяться не нужно. Это не функции Кремля, и никакие башни в сторону футбола поворачиваться не будут, этим должны заниматься профессионалы», — сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли Кремль «всеми своими башнями и стенами повернется лицом к такому национальному виду спорта, каким является российский футбол».

Пресс-секретарь отметил, что президент России Владимир Путин делает много для развития спорта.

Ранее глава государства во время «Прямой линии» предложил подумать о кадровых изменениях в национальных командах.