Папа Римский указал на важность умения принимать в спорте любой результат

ВАТИКАН, 12 июля. /ТАСС/. Папа Римский Франциск считает важным умение принимать в спорте как победы, так и поражения. Об этом сообщил в понедельник глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

Как указывается в сообщении, распространенном пресс-службой, «разделяя радость по поводу победы аргентинской и итальянской сборных», понтифик указал на значение спорта и его ценностей, а также подчеркнул, что важно уметь «принимать любой результат, даже поражение».

«Только так, перед лицом жизненных трудностей, с надеждой и верой можно всегда рисковать, бороться и не сдаваться», — приводятся в документе слова Франциска.