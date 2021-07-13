Кожевников: почему у нас в футболе нет программы развития — условно, «Красной машины»

«Пока Англия и Италия нам не конкуренты ни в футболе, ни в хоккее, в первом случае — к сожалению, во втором — к счастью. Обратите внимание, на каких скоростях играли итальянцы, англичане и другие лидеры мирового футбола на Евро, как при этом контролировали мяч. При всей симпатии к нашим футболистам, на данном этапе они — люди с другой планеты, которые не играют, а тяжело работают с мячом. Матч с Бельгией это наглядно показал. Как и роскошный финал с драматичной серией пенальти.



Будем надеяться, в будущем футбольной России удастся что-то исправить и хотя бы немного конкурентов нагнать. Кстати, не понимаю, почему у нас в футболе пока нет программы по развитию — условно, «Красной машины», как в хоккее, или «Красной нити», как у сборной Дании, о которой с интересом прочитал. А пока — тяжелая картина, которую не исправить ни увольнением российского тренера, ни назначением иностранца.

