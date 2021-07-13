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10:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Кожевников: почему у нас в футболе нет программы развития — условно, «Красной машины»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о прошедшем чемпионате Европы, разнице между сборными Англии, Италии и России и видеоповторах в футболе.

Россия
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Источник: AP 2021

«Пока Англия и Италия нам не конкуренты ни в футболе, ни в хоккее, в первом случае — к сожалению, во втором — к счастью. Обратите внимание, на каких скоростях играли итальянцы, англичане и другие лидеры мирового футбола на Евро, как при этом контролировали мяч. При всей симпатии к нашим футболистам, на данном этапе они — люди с другой планеты, которые не играют, а тяжело работают с мячом. Матч с Бельгией это наглядно показал. Как и роскошный финал с драматичной серией пенальти.

Будем надеяться, в будущем футбольной России удастся что-то исправить и хотя бы немного конкурентов нагнать. Кстати, не понимаю, почему у нас в футболе пока нет программы по развитию — условно, «Красной машины», как в хоккее, или «Красной нити», как у сборной Дании, о которой с интересом прочитал. А пока — тяжелая картина, которую не исправить ни увольнением российского тренера, ни назначением иностранца.

В хоккее все точно так же — но только уже сборная России быстро бегает в роли лидера, а Италия с Англией ползают по льду.

Другое дело, что конкуренты в хоккее нас постепенно догоняют, былой пропасти уже нет. Во всяком случае на последнем чемпионате мира и итальянцы, и даже англичане выдали несколько хороших отрезков.

Поэтому российскому хоккею нельзя останавливаться, а необходимо только набирать ход — и на клубном уровне, и на национальном. И сборные, и клубы должны работать друг на друга, последний шаг КХЛ — месяц в календаре на подготовку к Олимпиаде — в правильном направлении.

Считаю, что видеоповторы произвели революцию в судействе. Арбитрам стало намного легче, при желании можно избежать любой ошибки. Хотя на удаления в хоккее видео не смотрят, а сомнительный фол Тарасенко в четвертьфинале с канадцами решил многое", — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.

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