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17:12 (мск), источник: Tengrinews

Алматинский «Кайрат» подписал воспитанника «Порту»

Полузащитник Рикарду Алвеш перешел в футбольный клуб «Кайрат». Об этом говорится в сообщении на сайте алматинского клуба, передает Tengrinews.kz.

Кайрат
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Источник: официальный сайт ФК "Кайрат"

Рикарду Алвеш Коэлью да Силва родился 25 марта 1993 года в городе Лороза (Португалия). Амплуа — атакующий полузащитник. Воспитанник футбольного клуба «Порту».

Профессиональную карьеру начал в 2012 году в составе клуба «Белененсеш». Также выступал за такие команды, как «Портимоненси», «Рапид» из Бухареста, словенскую «Олимпию» из Любляны, российские «Оренбург» и «Крылья Советов».

За свою профессиональную клубную карьеру провел 188 матчей, в которых забил 25 голов и отдал 21 результативную передачу. Вызывался в различные юношеские и молодежные сборные Португалии.

Ранее алматинцы подписали бразильского форварда Жоао Пауло, казахстанского защитника Яна Вороговского и воспитанника «Барселоны» Маки Баньяка.

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