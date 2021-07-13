Алматинский «Кайрат» подписал воспитанника «Порту»

Рикарду Алвеш Коэлью да Силва родился 25 марта 1993 года в городе Лороза (Португалия). Амплуа — атакующий полузащитник. Воспитанник футбольного клуба «Порту».

Профессиональную карьеру начал в 2012 году в составе клуба «Белененсеш». Также выступал за такие команды, как «Портимоненси», «Рапид» из Бухареста, словенскую «Олимпию» из Любляны, российские «Оренбург» и «Крылья Советов».

За свою профессиональную клубную карьеру провел 188 матчей, в которых забил 25 голов и отдал 21 результативную передачу. Вызывался в различные юношеские и молодежные сборные Португалии.