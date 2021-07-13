Итоги Кубка Америки по футболу, Месси, Неймар, Аргентина, Бразилия
Лео
Кубок Америки — 2021 завершился финалом мечты и новым «Мараканасо». Только вот, кажется, Аргентина сильнее радовалась победе, чем Бразилия расстроилась поражению. Аргентинцы прервали немыслимую 28-летнюю серию без титулов, бразильцы получили неплохую оценку собственных сил, остальные решали локальные задачи. На ужасно организованном турнире все остались при своих.
Если смотреть только на цифры, может сложиться впечатление, что Месси в одиночку тащил сборную Аргентины к победе. До решающего матча он поучаствовал во всех 11 голах сборной: четыре забил сам, отдал пять голевых передач, а ещё две атаки начинал на предголевой стадии. В финале Месси (как оказалось, игравший с травмой) уже привычно стал тенью самого себя. Но в этот раз аргентинцы выиграли, потому что Лео на самом деле был не один.
Раньше игру команды можно было описать просто: сделай передачу Месси и смотри, что будет. Ему приходилось глубоко опускаться в поисках мяча, самому его таскать вперёд, попутно обыгрывая половину состава противника. Партнёры, как правило, за всем этим действительно просто наблюдали. Скалони удалось решить эту проблему, полноценно интегрировав его в команду благодаря двум ключевым изменениям.
Стал играть
Родриго Де Пауль был вездесущ и стал одним из лучших игроков турнира, Леандро Паредес и Джовани Ло Чельсо вместе с ним составили линию полузащиты, которая поддерживала Месси и отвечала за быстрое начало большинства игр. Лаутаро Мартинес и Нико Гонсалес также отлично с ним взаимодействовали, открываясь под те самые передачи. У аргентинцев появились топовый центральный защитник Кристиан Ромеро и вратарь Эмилиано Мартинес, без
Аргентина обрела куда больше долгожданной победы. Случайно назначенный тренер построил новую команду, в которой Месси стал настоящим капитаном и лидером. Теперь Скалони наверняка повезет её на чемпионат мира. Это ещё не топовая сборная, но прогресс за два года впечатляет.
Сборная Бразилии всего лишь во второй раз за всю историю проиграла финал на Маракане, но поражение было воспринято довольно буднично. Равновеликими с легендарным фиаско на ЧМ-1950 для них скорее навсегда останутся 1:7 от Германии, и дело вовсе не в уровне Кубка Америки. Просто свой турнир они уже выиграли два года назад на той же Маракане при болельщиках, а к завершившемуся отношение сразу было натянутое.
Футболисты не хотели играть и призывали к бойкоту, главный тренер на каждой
Для Тите турнир был ценен в первую очередь как полигон для тех самых экспериментов. Предполагалось, что с помощью изменений позиций или функций футболистов команда наработает различные тактические альтернативы и найдёт идеальные сочетания в атаке. Не то чтобы не получилось — пищи для размышлений у тренера появилось много, но и эффект был не совсем ожидаемым.
Оказалось, что бразильцы зависят от Неймара чуть ли не сильнее, чем Аргентина от Месси.
Перед стартом Кубка Америки 24-летний вингер фигурировал практически во всех рейтингах футболистов, за которыми нужно следить. Диас стал одним из немногих, кто даже превзошёл ожидания. Разделил звание лучшего бомбардира с Месси, забил безумный мяч в ворота Бразилии, перевёл полуфинал с Аргентиной в серию пенальти и оформил дубль в ворота Перу с победным голом на 90+4-й минуте в матче за третье место.
Он уже два года выступает за «Порту», забил больше двух десятков мячей, в том числе «Манчестер Сити» и «Краснодару» в Лиге чемпионов, но пока не является твёрдым игроком стартового состава. Там у него возникали проблемы
Переписывать все успехи на него было бы не совсем справедливым. Вернувшийся в родную сборную после неудачной попытки перестроить Чили Рейнальдо Руэда буквально за месяц превратил команду из проигрывающей Уругваю и Эквадору с общим счётом 1:9 в бронзового призёра континента. Кто теперь вспомнит, что он отцепил Хамеса Родригеса?
Колумбия невнятно входила в турнир, но в итоге предстала организованной, физический мощной командой, которая может вцепиться в любого соперника. Неудивительно, что шикарный турнир провел Вильмар Барриос из «Зенита», которого многие считают лучшим опорником Копы.
Многие южноамериканские сборные сейчас объединяет назревшая смена поколений. Если Аргентина может позволить себе обновлять состав практически безболезненно, то уже Уругвай сталкивается с проблемами. Что говорить про Чили, золотое поколение которого — скорее уходящий феномен, чем закономерность. Пока даже потенциально равноценных замен стареющим победителям двух Кубков Америки не видно.
Еще Руэда до возвращения в Колумбию предложил поискать свежую кровь за границей. Первым был Николас Кастро из «Олесунна», который родился и всю жизнь прожил в Норвегии. Ему пока не удалось закрепиться в команде и произвести тот же фурор, что англичанину Бену Бреретону. На мгновение уроженец Стока даже заставил позабыть о травмированном Алексисе Санчесе, хотя в целом чилийцы выступили очень блёкло.
В сборной Перу обнажилась застаревшая проблема замены Хосе Паоло Герреро. Лучший бомбардир и духовный лидер команды не восстановился до конца от травмы колена и вообще в последние годы больше лечился и отбывал дисквалификации, чем играл. Шанс стать его наследником был у Рауля Руидиаса, который забивал пачками в Мексике и МЛС. Однако в сборной форвард был словно заговорённый, мяч просто не шёл в ворота. Один гол за пять лет — красноречивая статистика.
Спас ситуацию Джанлука Лападула. Итальянец ещё в отборе двумя голевыми передачами помог одержать важнейшую победу в Эквадоре, а Кубке Америки и вовсе забил три гола и сделал один ассист. Мог стать лучшим бомбардиром вместе с Лионелем Месси и Луисом Диасом, однако один из голов в ворота Парагвая записали на защитника. Лападула меньше чем за месяц влюбил в себя всю Перу и закрыл вопрос с нападающим на ближайшие
Вряд ли на фоне их успехов южноамериканские сборные начнут собирать футболистов со всего мира, но появлением
Теории заговора — это всегда интересно, но на самом деле ради Месси никто ничего не проводил. Внеочередной розыгрыш появился
Событие такой важности и масштабности фактически было организовано в самый последний момент по остаточному принципу. Матчи проходили не на самых лучших бразильских стадионах и полях, потому что многие отказались. Массовые вспышки коронавируса в командах начались ещё до первой игры. Отсутствие зрителей усугубило впечатление на фоне Евро-2020, которому Копа проиграла по многим параметрам. Лишь финал мечты между Бразилией и Аргентиной немного спас ситуацию.
Кажется, будущее турнира — в объединении Южной и Северной Америк, ведь Кубок Столетия в 2016 году по своей атмосфере был наиболее приближён к чемпионатам мира или Европы.