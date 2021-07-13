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18:59 (мск), источник: Sports.Ru

Жоау Мариу стал игроком «Бенфики». Он играл за «Спортинг» в прошлом сезоне

Полузащитник Жоау Мариу стал игроком «Бенфики».

Бенфика
Спортинг
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Источник: AP 2021

Португалец подписал контракт сроком на 5 лет. Футболист, который ранее расторг контракт с «Интером», присоединился к «Бенфике» на правах свободного агента.

Во время загрузки произошла ошибка.

Минувший сезон Мариу провел в «Спортинге». Сообщалось, что клуб рассчитывает на 30 млн евро от «Интера» за переход Жоау Мариу в клуб из Португалии.

В прошлом сезоне хавбек провел за «Спортинг» в чемпионате Португалии 28 матчей и забил 2 гола (оба — с пенальти).

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