Жоау Мариу стал игроком «Бенфики». Он играл за «Спортинг» в прошлом сезоне

Португалец подписал контракт сроком на 5 лет. Футболист, который ранее расторг контракт с «Интером», присоединился к «Бенфике» на правах свободного агента.

Минувший сезон Мариу провел в «Спортинге». Сообщалось, что клуб рассчитывает на 30 млн евро от «Интера» за переход Жоау Мариу в клуб из Португалии.