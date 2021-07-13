РФС поймал арбитра, который поставил 65 миллионов рублей за два года

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». В минувшем сезоне Шимарыгин обслуживал 14 матчей в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Сообщается, что судья зарегистрировался под своим именем в букмекерской конторе и за два года сделал около 19 тысяч ставок на сумму 65 миллионов рублей. Дело передано в Комитет по этике РФС.

Напомним, ранее Михаил Вилков был пожизненно отстранен от работы арбитром в связи с утратой доверия. Также Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на десять лет дисквалифицировал российского арбитра Сергея Лапочкина из-за его участия в договорном матче.