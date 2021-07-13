РФС поймал арбитра, который поставил 65 миллионов рублей за два года
Департамент защиты игры Российского футбольного союза (РФС) выяснил, что судья Александр Шимарыгин последние два года занимался ставками на спорт.
Департамент защиты игры Российского футбольного союза (РФС) выяснил, что судья Александр Шимарыгин последние два года занимался ставками на спорт.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». В минувшем сезоне Шимарыгин обслуживал 14 матчей в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Сообщается, что судья зарегистрировался под своим именем в букмекерской конторе и за два года сделал около 19 тысяч ставок на сумму 65 миллионов рублей. Дело передано в Комитет по этике РФС.
Напомним, ранее Михаил Вилков был пожизненно отстранен от работы арбитром в связи с утратой доверия. Также Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на десять лет дисквалифицировал российского арбитра Сергея Лапочкина
Ранее стало известно, что первое в России дело о договорном футбольном матче было направлено в суд. Речь идет о матче ПФЛ 2019 года между «Чайкой» (Песчанокопск) и «Черноморцем» (Новороссийск).