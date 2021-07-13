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19:42 (мск), источник: Газета.Ру

РФС поймал арбитра, который поставил 65 миллионов рублей за два года

Департамент защиты игры Российского футбольного союза (РФС) выяснил, что судья Александр Шимарыгин последние два года занимался ставками на спорт.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». В минувшем сезоне Шимарыгин обслуживал 14 матчей в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Сообщается, что судья зарегистрировался под своим именем в букмекерской конторе и за два года сделал около 19 тысяч ставок на сумму 65 миллионов рублей. Дело передано в Комитет по этике РФС.

Напомним, ранее Михаил Вилков был пожизненно отстранен от работы арбитром в связи с утратой доверия. Также Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на десять лет дисквалифицировал российского арбитра Сергея Лапочкина из-за его участия в договорном матче.

Ранее стало известно, что первое в России дело о договорном футбольном матче было направлено в суд. Речь идет о матче ПФЛ 2019 года между «Чайкой» (Песчанокопск) и «Черноморцем» (Новороссийск).

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