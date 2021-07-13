«Спортинг» подаст в суд на «Интер» из-за перехода Жоау Мариу в «Бенфику»

В заявлении отмечается, что, согласно условиям контракта, «Интер» был обязан выплатить «Спортингу» € 30 млн при продаже в любой другой португальский клуб. «Спортинг» намерен подать в суд на «Интер» за невыполнение контрактных обязательств.

Напомним, Мариу расторг контракт с «Интером», после чего футболист заключил контракт с «Бенфикой». Сообщалось, что переход игрока в «Спортинг» сорвался, потому что клуб предложил лишь € 4 млн. Хавбек является воспитанником лиссабонцев и защищал их цвета на старте карьеры, а также выступал за них в прошлом сезоне на правах аренды.