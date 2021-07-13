Трансферы футбола лето-2021, свободные агенты: Месси, Доннарумма, Кьеллини, Рибери, Давид Луис, Диего Коста, Боатенг

11 июля капитан сборной Аргентины Лионель Месси выиграл Кубок Америки — 2021 в статусе свободного агента, а через несколько часов Джорджо Кьеллини стал чемпионом Европы, хотя сейчас у него на руках также нет контракта с клубом. Рассказываем, кто из крутых футболистов сейчас находится без работы.

Джанлуиджи Доннарумма, 22 года, вратарь

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Ставший чемпионом Европы футболист, судя по всему, перейдёт в «ПСЖ». В среду Доннарумма прилетит в Париж и подпишет контракт с топ-клубом. Вратарь проведёт один день в столице Франции, а затем получит положенный отдых после Евро-2020.

Если сделка не сорвётся, то «ПСЖ» пополнит ряды очередным свободным агентом. Ранее к команде присоединились Джорджиньо Вейналдум и Серхио Рамос.

Ранее Джанлуиджи покинул «Милан», не договорившись с клубом об условиях нового соглашения. Несмотря на это, вратарь заявил, что будет переживать за бывший клуб.

«Я навсегда связан с россонери. Всегда буду болельщиком «Милана», — сказал Доннарумма.

Давид Луис, 34 года, защитник

Бразилец последние пять лет провёл в Англии, но сейчас им интересуются в Турции. По последней информации, клуб «Адана Демирспор» (ранее туда перешёл Балотелли) рассматривает вариант с переходом опытного защитника. Как сообщает журналист Николо Скира, Луису уже предложили двухлетний контракт.

В прошлом сезоне Давид выступал за «Арсенал» — 30 матчей и два гола. Сейчас он залечивает травму подколенного сухожилия. «Адана Демирспор», в свою очередь, стал победителем первой лиги Турции и вернулся в высший дивизион после 26 лет отсутствия.

Джорджо Кьеллини, 36 лет, защитник

Чемпион Европы собирается продлить контракт с «Ювентусом» до 2022 года. Официально об этом объявят в ближайшие дни. Сейчас защитник наслаждается отдыхом и празднует победу. На Евро-2020 Джорджо установил несколько достижений. Во-первых, он стал самым возрастным капитаном в истории чемпионатов Европы, обойдя Буффона. Во-вторых, вышел в лидеры по матчам на Евро среди итальянцев (речь о полевых игроках).

Весной были слухи, что Кьеллини может продолжить карьеру в клубе MLS «Цинциннати», но как минимум до следующего лета в США мы его не увидим.

Жером Боатенг, 32 года, защитник

Как только стало известно, что Боатенг покинет «Баварию», в прессе появилось множество слухов о будущем игрока. Его отправляли в «Барселону», «Тоттенхэм», «Рому», «Лацио» и «Монако».

Немецкое издание Kicker писало, что «Герта» хотела вернуть братьев Боатенгов, начинавших профессиональную карьеру в берлинской команде. Но, если Кевин-Принс вернулся, то Жером медлит с возвращением в родной клуб.

Среди центральных защитников на рынке свободных агентов Боатенг является самым лакомым кусочком для многих клубов. В сезоне-2020/2021 Жером принял участие в 29 матчах Бундеслиги, отметившись забитым мячом и голевой передачей.

Шкодран Мустафи, 29 лет, защитник

Экс-игрок «Арсенала» последние полгода провёл в «Шальке». Мустафи выходил в стартовом составе немецкого клуба, за весну провёл 13 матчей и забил один гол. Похоже, пока Шкодран не сильно переживает о будущем. В своём «инстаграме» защитник выкладывает фотографии и рассказывает подписчикам, чем занимается в последнее время. Впрочем, Мустафи не забывает о футболе, выкладывая фото с тренировки и делясь воспоминаниями о чемпионате мира 2014 года.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CQeBN27lzYM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Shkodran Mustafi (@shkodranmustafi)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Франк Рибери, 38 лет, полузащитник

Рибери больше не партнёр по команде Александра Кокорина. Контракт 38-летнего полузащитника истёк 30 июня, при этом он не собирается завершать карьеру. Француз вернулся в Мюнхен, где проводит время с семьёй и рассматривает варианты для продолжения карьеры. Как сообщал Sport Bild, Франк не намерен вешать бутсы на гвоздь до 40 лет и хочет ещё поиграть два сезона на большом уровне. Впрочем, у полузащитника осталась обида на итальянский клуб.

«Два года с “Фиорентиной”, болельщиками и этим городом были замечательными, потому что, несмотря на трудности, я встретил много замечательных людей. Мне жаль, я хотел остаться с “Фиорентиной” ещё на один год, но такова судьба. Я всегда был в распоряжении команды и старался выложиться на полную. Хотел остаться во Флоренции, но ситуация была непростой. Никогда не критиковал клуб, у меня хорошие воспоминания о нём. Хотел бы остаться в Серии А, но пока ничего не знаю о своём будущем. Мне было нелегко. Я отдавал все силы за команду. Однако мне никто ничего не говорил и не звонил в течение трёх или четырёх недель. Я ожидал большего уважения, но это жизнь», — заявил футболист.

Лионель Месси, 34 года, нападающий

Несколько дней назад Месси выиграл первый взрослый турнир со сборной Аргентины — Кубок Америки. Впрочем, на празднование не так много времени, ведь до сих пор неясно его будущее.

Перед финалом появилась информация, что Месси подпишет контракт с «Барселоной» на два года после. Популярный журналист-инсайдер Фабрицио Романо заявил, что данная процедура — всего лишь вопрос времени, а по мнению президента «Барселоны» Жоана Лапорта, процесс подписания контракта продвигается хорошо.

Месси мог оказаться в «ПСЖ», но руководство французского клуба отказалось от этого варианта. Причина — желание аргентинца остаться в «Барселоне».

Диего Коста, 32 года, нападающий