Трансферы футбола лето-2021, свободные агенты: Месси, Доннарумма, Кьеллини, Рибери, Давид Луис, Диего Коста, Боатенг
В списке немало титулованных футболистов, но пока они сидят без работы.
В списке немало титулованных футболистов, но пока они сидят без работы.
11 июля капитан сборной Аргентины Лионель Месси выиграл Кубок Америки — 2021 в статусе свободного агента, а через несколько часов Джорджо Кьеллини стал чемпионом Европы, хотя сейчас у него на руках также нет контракта с клубом. Рассказываем, кто из крутых футболистов сейчас находится без работы.
Ставший чемпионом Европы футболист, судя по всему, перейдёт в «ПСЖ». В среду Доннарумма прилетит в Париж и подпишет контракт с
Если сделка не сорвётся, то «ПСЖ» пополнит ряды очередным свободным агентом. Ранее к команде присоединились Джорджиньо Вейналдум и Серхио Рамос.
Ранее Джанлуиджи покинул «Милан», не договорившись с клубом об условиях нового соглашения. Несмотря на это, вратарь заявил, что будет переживать за бывший клуб.
«Я навсегда связан с россонери. Всегда буду болельщиком «Милана», — сказал Доннарумма.
Бразилец последние пять лет провёл в Англии, но сейчас им интересуются в Турции. По последней информации, клуб «Адана Демирспор» (ранее туда перешёл Балотелли) рассматривает вариант с переходом опытного защитника. Как сообщает журналист Николо Скира, Луису уже предложили двухлетний контракт.
В прошлом сезоне Давид выступал за «Арсенал» — 30 матчей и два гола. Сейчас он залечивает травму подколенного сухожилия. «Адана Демирспор», в свою очередь, стал победителем первой лиги Турции и вернулся в высший дивизион после 26 лет отсутствия.
Чемпион Европы собирается продлить контракт с «Ювентусом» до 2022 года. Официально об этом объявят в ближайшие дни. Сейчас защитник наслаждается отдыхом и празднует победу. На Евро-2020 Джорджо установил несколько достижений.
Весной были слухи, что Кьеллини может продолжить карьеру в клубе MLS «Цинциннати», но как минимум до следующего лета в США мы его не увидим.
Как только стало известно, что Боатенг покинет «Баварию», в прессе появилось множество слухов о будущем игрока. Его отправляли в «Барселону», «Тоттенхэм», «Рому», «Лацио» и «Монако».
Немецкое издание Kicker писало, что «Герта» хотела вернуть братьев Боатенгов, начинавших профессиональную карьеру в берлинской команде. Но, если
Среди центральных защитников на рынке свободных агентов Боатенг является самым лакомым кусочком для многих клубов. В сезоне-2020/2021 Жером принял участие в 29 матчах Бундеслиги, отметившись забитым мячом и голевой передачей.
Рибери больше не партнёр по команде Александра Кокорина. Контракт 38-летнего полузащитника истёк 30 июня, при этом он не собирается завершать карьеру. Француз вернулся в Мюнхен, где проводит время с семьёй и рассматривает варианты для продолжения карьеры. Как сообщал Sport Bild, Франк не намерен вешать бутсы на гвоздь до 40 лет и хочет ещё поиграть два сезона на большом уровне. Впрочем, у полузащитника осталась обида на итальянский клуб.
«Два года с “Фиорентиной”, болельщиками и этим городом были замечательными, потому что, несмотря на трудности, я встретил много замечательных людей. Мне жаль, я хотел остаться с “Фиорентиной” ещё на один год, но такова судьба. Я всегда был в распоряжении команды и старался выложиться на полную. Хотел остаться во Флоренции, но ситуация была непростой. Никогда не критиковал клуб, у меня хорошие воспоминания о нём. Хотел бы остаться в Серии А, но пока ничего не знаю о своём будущем. Мне было нелегко. Я отдавал все силы за команду. Однако мне никто ничего не говорил и не звонил в течение трёх или четырёх недель. Я ожидал большего уважения, но это жизнь», — заявил футболист.
Несколько дней назад Месси выиграл первый взрослый турнир со сборной Аргентины — Кубок Америки. Впрочем, на празднование не так много времени, ведь до сих пор неясно его будущее.
Перед финалом появилась информация, что Месси подпишет контракт с «Барселоной» на два года после. Популярный
Месси мог оказаться в «ПСЖ», но руководство французского клуба отказалось от этого варианта. Причина — желание аргентинца остаться в «Барселоне».
С 29 декабря 2020 года Коста находится без клуба.