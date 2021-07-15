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15:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Арьен Роббен во второй раз завершил карьеру

Нападающий «Гронингена» Арьен Роббен в своём «инстаграме» вновь объявил о завершении профессиональной карьеры. Сейчас футболисту 37 лет.

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Источник: AFP 2021

«Дорогие футбольные друзья, я принял решение завершить карьеру. Это очень тяжёлый выбор. Хочу поблагодарить всех за теплоту и поддержку! Ваш Арьен», — написал Роббен.

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Роббен является воспитанником «Гронингена». Он известен по выступлениям за ПСВ, лондонский «Челси», мадридский «Реал» и мюнхенскую «Баварию». В составе немецкой команды он выиграл Лигу чемпионов. Со сборной Нидерландов становился бронзовым и серебряным призёром чемпионатов мира.

В 2019 году Роббен завершил карьеру, но в 2020-м возобновил её, чтобы помочь родному «Гронингену», испытывающему финансовые трудности из-за пандемии коронавируса. В минувшем сезоне форвард провёл семь матчей в Эредивизии и отдал две голевые передачи.

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