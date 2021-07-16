100-летний дедушка фиксирует все голы Месси в блокноте — Лео узнал и записал видео с благодарностями
Шикарный подарок.
Шикарный подарок.
Лионель Месси взял долгожданный трофей со сборной, скорее всего, подпишет 5-летний контракт с «Барсой» и теперь раздает позитив болельщикам. Особенно повезло Эрнану Мастранджело — сразу после финала Кубка Америки Лео отправил ему видеосообщение, поблагодарив за поддержку. Дедушке уже сто лет, но он
Преданный фанат точно заслужил порцию респектов от Месси: он записывает абсолютно все голы аргентинца с 2004 года в блокнот и максимально следит за карьерой Лео. Столетний дедушка смотрит практически все матчи с его участием, а когда
Именно внук и сделал Эрнана популярным — залил в тикток видео, в котором показал несколько рукописных листов, где отмечены все мячи аргентинца. Всего в блокноте зафиксировало более 730 голов.
До Лео дошел ролик, и он сделал, пожалуй, лучший подарок к юбилею (дедушка отпраздновал 100-летие 11 июля): записал видео, в котором благодарит пожилого поклонника, уверяя, что хочет обнять и расцеловать его.
«Привет, Эрнан. Ваша история дошла до меня. Мне кажется безумием, что вы записывали мои голы таким способом, и именно поэтому я хотел обнять вас и поблагодарить за то, что вы делаете, за всю вашу работу», — сказал Месси на видео.
Дедушка не пользуется гаджетами и интернетом, поэтому об ответе аргентинца снова узнал от внука. Он очень волновался, но еще больше восторгался увиденным: «Я всегда следовал и буду следовать за тобой. Я буду с тобой до конца».
Как же приятно видеть такие красивые сюжеты в современном футболе.