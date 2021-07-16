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11:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Полузащитник чемпионата Ганы забил крутой гол со своей половины поля на 92-й минуте. Видео

«Эльмина Шаркс» переиграла «Легон Ситиз» (2:0) в 33-м туре чемпионата Ганы.

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Источник: официальный твиттер ФК "Эльмина Шаркс"

Голами отметились Бенжамен Бернар Боатенг и Джеймс Биссу.

Второй забитый мяч на 92-й минуте встречи получился красивейшим. Биссу выиграл мяч в середине поля и пробил по воротам со своей половины. Голкипер «Легон Ситиз» вышел далеко из ворот, поэтому не смог отразить удар.

Во время загрузки произошла ошибка.

Чемпионат Ганы

33-й тур

«Эльмина Шаркс» — «Легон Ситиз» — 2:0 (2:0)

Голы: Боатенг, 79 (1:0). Биссу, 90+2 (2:0).

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