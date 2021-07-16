«Аякс» объявил о продлении контракта с Тадичем

«Не секрет, что Душан играет очень важную роль в команде, как на поле, так и за его пределами. Он настоящий лидер. Поэтому здорово, что мы сможем сохранить его в “Аяксе” еще дольше. Душан в отличной форме, и он будет очень ценен для “Аякса” в ближайшие годы», — сказал спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс.