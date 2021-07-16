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14:31 (мск), источник: Sport24

«Аякс» объявил о продлении контракта с Тадичем

Амстердамский «Аякс» официально объявил о продлении контракта с нападающим Душаном Тадичем. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Аякс
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Источник: AP 2021

Новое соглашение с 32-летним сербом рассчитано до лета 2024 года. Предыдущий контракт действовал до лета 2023 года.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Не секрет, что Душан играет очень важную роль в команде, как на поле, так и за его пределами. Он настоящий лидер. Поэтому здорово, что мы сможем сохранить его в “Аяксе” еще дольше. Душан в отличной форме, и он будет очень ценен для “Аякса” в ближайшие годы», — сказал спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс.

В минувшем сезоне сербский нападающий принял участие в 51 матче за «Аякс», забил 22 гола и отдал 26 результативных передач.

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