Текущие события
Футбол. Первый дивизион
17.07
Енисей
Кубань
Футбол. Первый дивизион
17.07
Томь
Балтика
Футбол. Первый дивизион
17.07
Акрон
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
17.07
Нефтехимик
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
17.07
Оренбург
Металлург Лп
Футбол. Первый дивизион
17.07
КАМАЗ
Текстильщик
Все события
Фоторепортажи
31Италия — чемпион Европы!
17Олимпийцы сборной России
16:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Аршавин: Я уже отполитикался в 2007 году. После слов про ожидания на мне поставили крестик

Бывший футболист, а ныне директор департамента развития молодёжного футбола по спортивным вопросам «Зенита» Андрей Аршавин признался, что не видит себя в политике в будущем.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Вижу ли себя в политике? Нет. Я уже отполитикался в 2007 году, когда баллотировался в парламент. Меня попросили, нельзя было отказаться. Я там участвовал в двух-трёх акциях. В этом не было для меня ничего нового. Одно дело участвовать в акциях, другое — баллотироваться? Ну, в первом случае ты говоришь, что они хорошие, а во втором — что ты хороший. Разницы никакой.

Было сразу понятно, что физически я не буду работать в Мариинском дворце. Я отказывался автоматом. Логично всё было. “Ты лицо города, играешь за команду. А мы все — команда”.

Не являюсь ли я сейчас доверенным лицом Путина? Мне кажется, после “ваши ожидания — ваши проблемы” там… Обычно говорят “поставьте вашу галочку”, а тут на мне поставили крестик (улыбается)», — сказал Аршавин в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Максиму Пахомову.

 Медведева отказалась ехать на Олимпиаду!
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
Российскому футболу пообещали миллиарды
Андрей Аршавин призвал объединить чемпионаты России и Украины
«Да все может быть!»: Овечкин — о возвращении в «Динамо»
«Реалу» нужно продавать, Месси — идти на понижение зарплаты
Стало известно, кого Черчесов назвал лучшим игроком сезона в РПЛ
Сенсация в Суперкубке России: Топ ставок выходных
Украинские клубы обязали нанести на форму карту с Крымом
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь