Киевское «Динамо» вправе выкупить Шкурина за 1 млн евро у ЦСКА («Футбол 24»)
Стало известно, за какую сумму киевское «Динамо» может сделать нападающего ЦСКА Илью Шкурина своим полноценным игроком.
ЦСКА
Динамо К
Следующим летом украинский клуб имеет право выкупить 21-летнего белоруса за 1 млн евро, сообщает «Футбол 24». По данным источника, если трансфер произойдет, армейцы получат определенный процент с будущей продажи форварда.
На прошлой неделе «Динамо» арендовало Шкурина на один сезон с правом выкупа. В первых двух товарищеских матчах за киевлян игрок забил по голу.