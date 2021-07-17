Киевское «Динамо» вправе выкупить Шкурина за 1 млн евро у ЦСКА («Футбол 24»)

Следующим летом украинский клуб имеет право выкупить 21-летнего белоруса за 1 млн евро, сообщает «Футбол 24». По данным источника, если трансфер произойдет, армейцы получат определенный процент с будущей продажи форварда.

На прошлой неделе «Динамо» арендовало Шкурина на один сезон с правом выкупа. В первых двух товарищеских матчах за киевлян игрок забил по голу.