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12:18 (мск), источник: Sports.Ru

Киевское «Динамо» вправе выкупить Шкурина за 1 млн евро у ЦСКА («Футбол 24»)

Стало известно, за какую сумму киевское «Динамо» может сделать нападающего ЦСКА Илью Шкурина своим полноценным игроком.

ЦСКА
Динамо К
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Источник: РИА "Новости"

Следующим летом украинский клуб имеет право выкупить 21-летнего белоруса за 1 млн евро, сообщает «Футбол 24». По данным источника, если трансфер произойдет, армейцы получат определенный процент с будущей продажи форварда.

Во время загрузки произошла ошибка.

На прошлой неделе «Динамо» арендовало Шкурина на один сезон с правом выкупа. В первых двух товарищеских матчах за киевлян игрок забил по голу.

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