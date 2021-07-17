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12:58 (мск), источник: Sport24

Куда исчезал на два года кандидат на пост тренера сборной России Бердыев. И чем он вообще занимался в это время

Тренер ждет нового вызова.

Россия
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Источник: РИА "Новости"

После увольнения Станислава Черчесова Курбан Бердыев — главный кандидат на пост тренера сборной России. Судя по количеству инсайдов с деталями контракта и общей медийной вспышке, он действительно близок к сборной. Так что едва ли кто-то удивится, если в ближайшее время Бердыев возглавит национальную команду.

Но где же он пропадал последние два года, после ухода из «Рубина»? И чем занимался? Давайте разбираться.

Чем занимался Бердыев?

Курбан Бердыев ушел из «Рубина» по окончании неудачного сезона 2018/2019 — тогда казанцы заняли лишь 11-е место в РПЛ. Тем не менее покидать Казань после ухода из клуба тренер не собирался. В июне 2019 года он встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, который предложил ему курировать новую республиканскую академию: планировалось построить два манежа в Казани и по одному в Набережных Челнах и Нижнекамске.

Поначалу Курбан Бекиевич загорелся этой идеей, но вскоре быстро остыл — ему стало некомфортно в роли «прораба». Общаться с чиновниками и обсуждать сметы тренер желанием не горел. Поэтому по информации «БИЗНЕС Online», сообщил Минниханову, что готов участвовать в жизни академии только после окончания строительства.

С похожим предложением — курировать детско-юношеский футбол, к Бердыеву обратились и в Туркменистане. К счастью, для тренера там все необходимые условия были уже созданы, поэтому он несколько раз летал на родину, где проводил тренировки и читал лекции.

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В начале лета 2019 года мысли Бердыева были также заняты судебной тяжбой с «Ростовом». Он участвовал в споре с клубом по задолженности, возникшей из-за невыплаты заработной платы, и в конце июня все-таки сумел выиграть дело — Палата по разрешению споров РФС стала на его сторону и обязала взыскать с «Ростова» задолженность.

Впервые после ухода из «Рубина» Бердыев появился на публике в сентябрьском матче 2019 года «Спартак» — «Зенит». «Открытие Арену» он тогда посетил вместе с отцом Сердара Азмуна. В октябре тренер отправился на хоккей. Перед матчем «Ак Барс» — «Барыс» он сделал символическое вбрасывание.

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Из-за эпидемии с посещением футбола и хоккея пришлось повременить, но после послабления ограничений Курбан Бекиевич был замечен еще на двух матчах. В июле он наблюдал за тем, как «Сочи» дома обыгрывал «Спартак» (1:0), и после матча, по информации ТНВ, встречался с Шамилем Газизовым. А спустя неделю посещал контрольный матч «Чайки» с «Аланией».

«Он очень бодр, похудел, помолодел, прямо сияние на лице — видимо, рабочий стресс пропал. Таким его еще не видел: для меня он всегда был строгим, тем, кого я боялся… Как я понял, он хочет работать. Тем более в последнее время много новостей то о «Динамо», то о «Сочи».

Думаю, он не сказал своего последнего слова. Такие люди, как Курбан Бекиевич и Юрий Семин, должны делиться опытом, воспитать ряд тренеров. Так и сказал ему: «Вы еще должны работать, вы не все доказали», — делился впечатлениями о тренере реабилитолог «Рубина» Эдуард Кундухов «БИЗНЕС Online».

Уже несколько лет Курбан Бердыев живет в Казани. В столице Татарстана у него есть жилье в одной из элитных новостроек в Ново-Савиновском районе (один из центральных районов Казани), а также две иномарки рубинового цвета Porsche Panamera и Mercedes-Benz G-класса с чемпионских времен.

Как сообщали казанские коллеги, последний год Бердыев регулярно ездит на встречи в Москву и Санкт-Петербург. Он очень хочет вернуться в футбол и собирает себе обновленный штаб.

Что говорил Бердыев?

За два года Бердыев появился в медиа лишь однажды. В ноябре 2020-го он дал большое интервью Youtube-каналу Геннадия Орлова и признался, что уже готов к работе.

Так уж складывается моя деятельность, что все команды без исключения мы поднимаем снизу вверх, тратим на это время. Есть у меня предложения, но без максимальных задач. А хочется серьезных проектов. Конечно, я готов к работе.
Курбан Бердыев
бывший тренер «Рубина» и «Ростова»

Также тренер рассказал, как советовал Азмуну уехать в АПЛ, и как упустил Хвичу Кварацхелию, а также наехал на лимит на легионеров в России.

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Где Бердыев работал и где мог продолжить карьеру?

Разумеется, за два года Курбану Бердыеву подворачивался не один вариант для продолжения карьеры. Вернуться в РПЛ он мог уже осенью 2019 года. Тогда Бердыев лично общался с владельцем «Сочи» — Борис Ротенберг предлагал Бердыеву возглавить команду, в которой многие игроки были уже знакомы тренеру. Но в результате переговоры к назначению не привели. Сочинский клуб сделал выбор в пользу Владимира Федотова.

Чуть ранее СМИ отправляли Бердыева в «Динамо», когда был близок к отставке Дмитрий Хохлов. Сообщалось, что Курбан Бердыев уже отклонил все предложения, что у него были, и ждет того, как будет развиваться ситуация в московском клубе. Тем не менее возвращения в РПЛ не случилось — место Хохлова занял Кирилл Новиков.

Не доехал Бердыев до «Динамо» и после отставки Новикова. В октябре он считался одним из главных кандидатов на пост главного тренера московского клуба, однако «Динамо» решило довериться Сандро Шварцу.

В 2019 году в СМИ фигурировал и вариант с назначением Бердыева в «Спартак», когда его заметили на трибуне «Открытие Арены» во время матча с «Зенитом». Бердыева называли потенциальным сменщиком Олега Кононова, однако сам тренер эту информацию вскоре опроверг.

Впрочем, совсем без работы Бердыев не оставался. В марте 2021-го он помогал «КАМАЗу» на сборах в Турции, делясь своим опытом.

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«У Бердыева не будет официальной должности в клубе. Его пребывание в команде будет только на сборах. Курбан Бекиевич будет помогать советом. Ничего больше», — говорил генеральный директор «КАМАЗа» Айнур Миннеханов в беседе с корреспондентом Sport24 Тиграном Арутюняном.

А в мае Бердыев все-таки занял официальную должность — в Казахстане. Тренер стал советником председателя наблюдательного совета «Кайрата» и взялся за сопровождение работы основного состава, академии клуба и проекта «Кайрат» Москва. При этом Бердыев категорически отказался зарплаты — в клубе ему оплачивают только проезд и проживание.

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Очевидно, что «Кайрат» для Бердыева — временное пристанище. Тренер все еще ждет нового вызова.

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