Куда исчезал на два года кандидат на пост тренера сборной России Бердыев. И чем он вообще занимался в это время
Тренер ждет нового вызова.
Тренер ждет нового вызова.
После увольнения Станислава Черчесова Курбан Бердыев — главный кандидат на пост тренера сборной России. Судя по количеству инсайдов с деталями контракта и общей медийной вспышке, он действительно близок к сборной. Так что едва ли
Но где же он пропадал последние два года, после ухода из «Рубина»? И чем занимался? Давайте разбираться.
Курбан Бердыев ушел из «Рубина» по окончании неудачного сезона 2018/2019 — тогда казанцы заняли лишь 11-е место в РПЛ. Тем не менее покидать Казань после ухода из клуба тренер не собирался. В июне 2019 года он встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, который предложил ему курировать новую республиканскую академию: планировалось построить два манежа в Казани и по одному в Набережных Челнах и Нижнекамске.
Поначалу Курбан Бекиевич загорелся этой идеей, но вскоре быстро остыл — ему стало некомфортно в роли «прораба». Общаться с чиновниками и обсуждать сметы тренер желанием не горел. Поэтому по информации «БИЗНЕС Online», сообщил Минниханову, что готов участвовать в жизни академии только после окончания строительства.
С похожим предложением — курировать
В начале лета 2019 года мысли Бердыева были также заняты судебной тяжбой с «Ростовом». Он участвовал в споре с клубом по задолженности, возникшей
Впервые после ухода из «Рубина» Бердыев появился на публике в сентябрьском матче 2019 года «Спартак» — «Зенит». «Открытие Арену» он тогда посетил вместе с отцом Сердара Азмуна. В октябре тренер отправился на хоккей. Перед матчем «Ак Барс» — «Барыс» он сделал символическое вбрасывание.
«Он очень бодр, похудел, помолодел, прямо сияние на лице — видимо, рабочий стресс пропал. Таким его еще не видел: для меня он всегда был строгим, тем, кого я боялся… Как я понял, он хочет работать. Тем более в последнее время много новостей то о «Динамо», то о «Сочи».
Думаю, он не сказал своего последнего слова. Такие люди, как Курбан Бекиевич и Юрий Семин, должны делиться опытом, воспитать ряд тренеров. Так и сказал ему: «Вы еще должны работать, вы не все доказали», — делился впечатлениями о тренере реабилитолог «Рубина» Эдуард Кундухов «БИЗНЕС Online».
Уже несколько лет Курбан Бердыев живет в Казани. В столице Татарстана у него есть жилье в одной из элитных новостроек в
За два года Бердыев появился в медиа лишь однажды. В ноябре 2020-го он дал большое интервью
Так уж складывается моя деятельность, что все команды без исключения мы поднимаем снизу вверх, тратим на это время. Есть у меня предложения, но без максимальных задач. А хочется серьезных проектов. Конечно, я готов к работе.
Также тренер рассказал, как советовал Азмуну уехать в АПЛ, и как упустил Хвичу Кварацхелию, а также наехал на лимит на легионеров в России.
Разумеется, за два года Курбану Бердыеву подворачивался не один вариант для продолжения карьеры. Вернуться в РПЛ он мог уже осенью 2019 года. Тогда Бердыев лично общался с владельцем «Сочи» — Борис Ротенберг предлагал Бердыеву возглавить команду, в которой многие игроки были уже знакомы тренеру. Но в результате переговоры к назначению не привели. Сочинский клуб сделал выбор в пользу Владимира Федотова.
Чуть ранее СМИ отправляли Бердыева в «Динамо», когда был близок к отставке Дмитрий Хохлов. Сообщалось, что Курбан Бердыев уже отклонил все предложения, что у него были, и ждет того, как будет развиваться ситуация в московском клубе. Тем не менее возвращения в РПЛ не случилось — место Хохлова занял Кирилл Новиков.
Не доехал Бердыев до «Динамо» и после отставки Новикова. В октябре он считался одним из главных кандидатов на пост главного тренера московского клуба, однако «Динамо» решило довериться Сандро Шварцу.
В 2019 году в СМИ фигурировал и вариант с назначением Бердыева в «Спартак», когда его заметили на трибуне «Открытие Арены» во время матча с «Зенитом». Бердыева называли потенциальным сменщиком Олега Кононова, однако сам тренер эту информацию вскоре опроверг.
Впрочем, совсем без работы Бердыев не оставался. В марте 2021-го он помогал «КАМАЗу» на сборах в Турции, делясь своим опытом.
«У Бердыева не будет официальной должности в клубе. Его пребывание в команде будет только на сборах. Курбан Бекиевич будет помогать советом. Ничего больше», — говорил генеральный директор «КАМАЗа» Айнур Миннеханов в беседе с корреспондентом Sport24 Тиграном Арутюняном.
А в мае Бердыев
Очевидно, что «Кайрат» для Бердыева — временное пристанище. Тренер все еще ждет нового вызова.