Куда исчезал на два года кандидат на пост тренера сборной России Бердыев. И чем он вообще занимался в это время

После увольнения Станислава Черчесова Курбан Бердыев — главный кандидат на пост тренера сборной России. Судя по количеству инсайдов с деталями контракта и общей медийной вспышке, он действительно близок к сборной. Так что едва ли кто-то удивится, если в ближайшее время Бердыев возглавит национальную команду.

Но где же он пропадал последние два года, после ухода из «Рубина»? И чем занимался? Давайте разбираться.

Чем занимался Бердыев?

Курбан Бердыев ушел из «Рубина» по окончании неудачного сезона 2018/2019 — тогда казанцы заняли лишь 11-е место в РПЛ. Тем не менее покидать Казань после ухода из клуба тренер не собирался. В июне 2019 года он встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, который предложил ему курировать новую республиканскую академию: планировалось построить два манежа в Казани и по одному в Набережных Челнах и Нижнекамске.

Поначалу Курбан Бекиевич загорелся этой идеей, но вскоре быстро остыл — ему стало некомфортно в роли «прораба». Общаться с чиновниками и обсуждать сметы тренер желанием не горел. Поэтому по информации «БИЗНЕС Online», сообщил Минниханову, что готов участвовать в жизни академии только после окончания строительства.

С похожим предложением — курировать детско-юношеский футбол, к Бердыеву обратились и в Туркменистане. К счастью, для тренера там все необходимые условия были уже созданы, поэтому он несколько раз летал на родину, где проводил тренировки и читал лекции.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CAYqiliDQGX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CAYqiliDQGX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CAYqiliDQGX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Mutm82 (@mutm8234)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В начале лета 2019 года мысли Бердыева были также заняты судебной тяжбой с «Ростовом». Он участвовал в споре с клубом по задолженности, возникшей из-за невыплаты заработной платы, и в конце июня все-таки сумел выиграть дело — Палата по разрешению споров РФС стала на его сторону и обязала взыскать с «Ростова» задолженность.

Впервые после ухода из «Рубина» Бердыев появился на публике в сентябрьском матче 2019 года «Спартак» — «Зенит». «Открытие Арену» он тогда посетил вместе с отцом Сердара Азмуна. В октябре тренер отправился на хоккей. Перед матчем «Ак Барс» — «Барыс» он сделал символическое вбрасывание.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B4Fc8xZhbd3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B4Fc8xZhbd3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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Из-за эпидемии с посещением футбола и хоккея пришлось повременить, но после послабления ограничений Курбан Бекиевич был замечен еще на двух матчах. В июле он наблюдал за тем, как «Сочи» дома обыгрывал «Спартак» (1:0), и после матча, по информации ТНВ, встречался с Шамилем Газизовым. А спустя неделю посещал контрольный матч «Чайки» с «Аланией».

«Он очень бодр, похудел, помолодел, прямо сияние на лице — видимо, рабочий стресс пропал. Таким его еще не видел: для меня он всегда был строгим, тем, кого я боялся… Как я понял, он хочет работать. Тем более в последнее время много новостей то о «Динамо», то о «Сочи».



Думаю, он не сказал своего последнего слова. Такие люди, как Курбан Бекиевич и Юрий Семин, должны делиться опытом, воспитать ряд тренеров. Так и сказал ему: «Вы еще должны работать, вы не все доказали», — делился впечатлениями о тренере реабилитолог «Рубина» Эдуард Кундухов «БИЗНЕС Online».

Уже несколько лет Курбан Бердыев живет в Казани. В столице Татарстана у него есть жилье в одной из элитных новостроек в Ново-Савиновском районе (один из центральных районов Казани), а также две иномарки рубинового цвета Porsche Panamera и Mercedes-Benz G-класса с чемпионских времен.

Как сообщали казанские коллеги, последний год Бердыев регулярно ездит на встречи в Москву и Санкт-Петербург. Он очень хочет вернуться в футбол и собирает себе обновленный штаб.

Что говорил Бердыев?

За два года Бердыев появился в медиа лишь однажды. В ноябре 2020-го он дал большое интервью Youtube-каналу Геннадия Орлова и признался, что уже готов к работе.

Так уж складывается моя деятельность, что все команды без исключения мы поднимаем снизу вверх, тратим на это время. Есть у меня предложения, но без максимальных задач. А хочется серьезных проектов. Конечно, я готов к работе. Курбан Бердыев бывший тренер «Рубина» и «Ростова»

Также тренер рассказал, как советовал Азмуну уехать в АПЛ, и как упустил Хвичу Кварацхелию, а также наехал на лимит на легионеров в России.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/CZDiFRGaZo0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Где Бердыев работал и где мог продолжить карьеру?

Разумеется, за два года Курбану Бердыеву подворачивался не один вариант для продолжения карьеры. Вернуться в РПЛ он мог уже осенью 2019 года. Тогда Бердыев лично общался с владельцем «Сочи» — Борис Ротенберг предлагал Бердыеву возглавить команду, в которой многие игроки были уже знакомы тренеру. Но в результате переговоры к назначению не привели. Сочинский клуб сделал выбор в пользу Владимира Федотова.

Чуть ранее СМИ отправляли Бердыева в «Динамо», когда был близок к отставке Дмитрий Хохлов. Сообщалось, что Курбан Бердыев уже отклонил все предложения, что у него были, и ждет того, как будет развиваться ситуация в московском клубе. Тем не менее возвращения в РПЛ не случилось — место Хохлова занял Кирилл Новиков.

Не доехал Бердыев до «Динамо» и после отставки Новикова. В октябре он считался одним из главных кандидатов на пост главного тренера московского клуба, однако «Динамо» решило довериться Сандро Шварцу.

В 2019 году в СМИ фигурировал и вариант с назначением Бердыева в «Спартак», когда его заметили на трибуне «Открытие Арены» во время матча с «Зенитом». Бердыева называли потенциальным сменщиком Олега Кононова, однако сам тренер эту информацию вскоре опроверг.

Впрочем, совсем без работы Бердыев не оставался. В марте 2021-го он помогал «КАМАЗу» на сборах в Турции, делясь своим опытом.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CMxBiALhOUx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «КАМАЗ» (@fckamaz)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«У Бердыева не будет официальной должности в клубе. Его пребывание в команде будет только на сборах. Курбан Бекиевич будет помогать советом. Ничего больше», — говорил генеральный директор «КАМАЗа» Айнур Миннеханов в беседе с корреспондентом Sport24 Тиграном Арутюняном.

А в мае Бердыев все-таки занял официальную должность — в Казахстане. Тренер стал советником председателя наблюдательного совета «Кайрата» и взялся за сопровождение работы основного состава, академии клуба и проекта «Кайрат» Москва. При этом Бердыев категорически отказался зарплаты — в клубе ему оплачивают только проезд и проживание.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CPXpyy8DCue/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CPXpyy8DCue/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CPXpyy8DCue/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by «ҚАЙРАТ» ФК | FC KAIRAT (@f.c.kairat)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.