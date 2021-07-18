Самарские пляжные «Крылья Советов» не могут вылететь из Португалии из-за забастовки сотрудников аэропорта
Как стало известно, сразу несколько европейских клубов по пляжному футболу не могут вылететь в Россию из Португалии
Как стало известно, сразу несколько европейских клубов по пляжному футболу не могут вылететь в Россию из Португалии
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Игроки «Локомотива» вылетают 19 июля 2021 года, а «Крылья» должны были улететь 18 июля в 11 утра, но рейс отменили.
— Проблему усугубляет тот факт, что у команды практически нет денег. В отеле им разрешили остаться до 16 часов, но дальше им придется покинуть номера, — пишут авторы