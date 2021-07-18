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18:07 (мск), источник: CityTraffic.ru

Самарские пляжные «Крылья Советов» не могут вылететь из Португалии из-за забастовки сотруд­ников аэропорта

Как стало известно, сразу несколько европейских клубов по пляжному футболу не могут вылететь в Россию из Португалии из-за забастовки сотрудников аэропорта.

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По сообщению телеграм-канала «Мутко против», среди них и самарские пляжные «Крылья», которые находятся сейчас в плачевной ситуации. Всего турнире Euro Winners Cup 2021 участвовали несколько команд, среди них «Локомотив», «Кристалл» и «Крылья Советов».

Игроки «Локомотива» вылетают 19 июля 2021 года, а «Крылья» должны были улететь 18 июля в 11 утра, но рейс отменили.

— Проблему усугубляет тот факт, что у команды практически нет денег. В отеле им разрешили остаться до 16 часов, но дальше им придется покинуть номера, — пишут авторы телеграм-канала.

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