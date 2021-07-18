По сообщению телеграм-канала «Мутко против», среди них и самарские пляжные «Крылья», которые находятся сейчас в плачевной ситуации. Всего турнире Euro Winners Cup 2021 участвовали несколько команд, среди них «Локомотив», «Кристалл» и «Крылья Советов».

Игроки «Локомотива» вылетают 19 июля 2021 года, а «Крылья» должны были улететь 18 июля в 11 утра, но рейс отменили.