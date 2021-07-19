Вагнер Лав стал лучшим футболистом чемпионата Казахстана в июне
Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав признан лучшим футболистом чемпионата Казахстана по итогам июня.
Кайрат
Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав признан лучшим футболистом чемпионата Казахстана по итогам июня.
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В текущем сезоне чемпионата Казахстана 37-летний футболист провел 17 матчей, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач. Всего у Вагнера Лава за алматинский клуб 36 матчей и 18 забитых мячей.
Напомним, бразилец выступал в составе ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году.