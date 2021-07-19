Голкипер сборной Аргентины: я могу отдать жизнь за Месси, хочу умереть за него

«Я могу отдать за него жизнь, я хочу умереть за него. Четыре или пять месяцев назад я сказал ему, что хочу, чтобы он выиграл Кубок Америки раньше меня. И это правда. Я хотел этого, как и все аргентинцы. Разве аргентинец не захочет, чтобы Месси победил? Даже бразильцы хотели, чтобы Аргентина завоевала Кубок — только из-за Месси», — приводит слова Мартинеса Ole.