ФИФА выступила с заявлением о тестировании новых правил игры

«ФИФА хочет выступить с разъяснениями относительно новых правил игры, которые были опробованы на турнире в Нидерландах. ФИФА заверяет, что не планирует вводить никакие нововведения. Эти новые правила не обсуждались с ФИФА или с Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB)», — говорится в заявлении.